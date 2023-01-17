Производители йогуртов опасаются нехватки пищевых крахмалов

В России есть мощности для роста собственного производства, но загрузить их сложно из-за нехватки сырья Е. Разумный

Производители йогуртов боятся остаться без модифицированных крахмалов, используемых в качестве загустителей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник среди производителей молочной продукции. По его словам, ранее эти ингредиенты в основном импортировались из западных стран, но поставки были остановлены из-за санкций. Собеседник издания считает, что ситуация грозит сокращением производства десертов и йогуртов, так как в России подобных крахмалов выпускается недостаточно, а найти замену в других странах сложно. Другой источник «Коммерсанта» говорит, что для большинства продуктов альтернативу найти можно, и проблема с поставками остро стоит только для отдельных категорий. По словам еще одного собеседника издания, в качестве загустителя может использоваться сухое молоко, но это биржевой товар, поэтому стоимость производства йогуртов оказывается выше.



В 2021 году импорт пищевых модифицированных крахмалов был на уровне 71 тыс. т, собственное производство составляло около 9 тыс. т, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна («Союзкрахмал») Олега Радина. По его словам, сейчас такие ингредиенты в России выпускают два завода общей мощностью около 50 тыс. т в год, но загрузить площадки полностью сложно из-за нехватки сырья. Пищевые модификации крахмала выпускаются из особых восковидных сортов кукурузы, которая должна выращиваться на отдельных полях, для модификации также нужен уксусный альдегид, выпускаемый ограниченно одним госпредприятием.



Минсельхоз держит на контроле вопрос производства модифицированных крахмалов для молочной промышленности, компании обеспечены всем необходимым, сообщает «Прайм». Агроведомство также находится в постоянном контакте с производителями молочных продуктов, которые подтверждают, что работают стабильно и обеспечены всем необходимым.



«Рисков возникновения дефицита какой-либо категории молочных продуктов мы не видим, — сказал «Известиям» гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. — Однако в том случае, когда речь идет о специфических рецептурах, где нельзя заменить один вид крахмала другим, например модифицированный кукурузный — нативным картофельным, риски действительно сохраняются. Это касается некоторых видов десертов — пудингов, чизкейков».



Представитель Viola сказал «Коммерсанту», что компания начала искать альтернативных поставщиков во всех направлениях еще в начале весны 2022 года и перешла на местный кукурузный крахмал, а также одобрила несколько производителей из стран Азии. Кроме того, существует возможность параллельного импорта ингредиента от некоторых европейских производителей, хотя такой способ и сопряжен с рядом рисков.



Председатель Совета директоров АПХ «Залесье» Андрей Романов сказал «Прайму», что компания обеспечена крахмалом для производства йогуртов на несколько месяцев, одновременно ищет альтернативных поставщиков в России и в дружественных странах, при этом предложений на рынке достаточно.



Совладелец и гендиректор компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин сказал «Агроинвестору», что его производство не использует никакие загустители и в частности крахмалы. Также, по его словам, в прошлом году компания не отмечала сильного снижения или роста спроса на йогурты, поэтому объем их выпуска не менялся. «Мы вводим новинки, тестируем их, и если они не работают, то модифицируем товарные линейки», — добавил Чебурашкин. Объемы производства в этом году будут зависеть от спроса и состояния экономики, заключил он.



В прошлом году «Агроинвестор» сообщал, что производство кисломолочной продукции в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2021-го снизилось на 8% — до 1,7 млн т. В частности, производство йогурта упало на 16% до 474,9 тыс. т. По мнению аналитиков, снижение было обусловлено тем, что в 2022 году наиболее выраженной стала тенденция замещения в рационе отдельных дорогостоящих категорий кисломолочной продукции (в том числе йогурта и сметаны), а также творога более доступным питьевым молоком. Глава компании Streda Consulting Алексей Груздев тогда говорил, что на фоне слабой динамики роста доходов населения потребление йогуртов постепенно снижается.



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