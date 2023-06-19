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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Прибыль производителей, закупщиков и продавцов молока могут ограничить

ФАС проводит проверку ценообразования в молочной отрасли

| Агроинвестор |

Потребление молочной продукции постепенно начало восстанавливаться
Потребление молочной продукции постепенно начало восстанавливаться

Прибыль участников товаропроизводящей цепочки молока может быть ограничена 10%, если в результате проверки ценообразования в отрасли, которую проводит ФАС, будут выявлены признаки монополизма. Об этом первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин сказал «Парламентской газете».

Проверка ФАС началась после того, как депутаты аграрного комитета Госдумы обратили внимание на растущий ценовой диспаритет в молочной отрасли. Некоторые аграрные хозяйства уже начали сокращать поголовье молочного скота из-за несостоятельности производства. Митин отметил, что необоснованные торговые наценки в магазинах продолжают быть причиной роста цен. По его данным, за минувший год рост составил в среднем 5-10%, на некоторые продукты, такие как масло и сыры, рост цен превысил 40%. 

Торговые наценки не единственная причина, почему молоко стало нерентабельным для производителя и дорогим для потребителя. Важным фактором также стало перепроизводство. Статистика Минсельхоза говорит о росте производства молока в 2022 году на 10%. При этом импортеры из стран ЕАЭС перевыполнили план по поставкам молочной продукции на 14%. Это привело к увеличению складских запасов молочной продукции, что позволило переработчикам снижать закупочные цены.

Гендиректор «» Артем Белов сказал «», что корректировка цен на сырое молоко спровоцировала корректировку цен по цепочке — в переработке и на полке. Это привело к плавному оживлению спроса. Предприятия сигнализируют о том, что потребление постепенно начало восстанавливаться, хотя пока и небыстрыми темпами. По его словам, отрасль находится в поиске нового ценового баланса. «Дно этого кризисного периода уже достигнуто, и мы рассчитываем, что далее ситуация на рынке будет улучшаться», — отметил Белов.

Однако в ближайшие месяцы серьезное влияние будут оказывать неблагоприятные погодные условия и трудности с заготовкой кормов в некоторых регионах, продолжает эксперт. По его словам, сейчас непростая ситуация сложилась в Сибири, Поволжье, на Северо-Западе страны. «Тем не менее, мы ожидаем сохранения динамики производства молока на уровне средних многолетних значений по итогам года, — отметил Белов. — Кроме того, стратегически нужно понимать, что молочная отрасль в данный момент находится в своей переломной точке, когда мы переходим от модели импортозамещения к модели, ориентированной на экспорт».

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «», что рост цен на конечную продукцию связан не только с ценой молока-сырья, но и со стоимостью оборудования, ремонта, введением системы цифровой маркировки «Честный знак», ростом цен на упаковку, ингредиенты, моющие средства и так далее. Поэтому снижение цен на сырое молоко в текущих политико-экономических условиях не приводит к снижению цен, а только к замедлению темпов роста, отметила она.

Петрова считает, что сегодня производители очень аккуратно поднимают цены, потому что у них есть ограничение при работе с ритейлом, а также спрос. «Все производители отлично знают, насколько остро для потребителя стоит вопрос цены, как и имеют опыт снижения продаж после резкого повышения цен», — подчеркнула она.

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