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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз: пошлина на экспорт подсолнечника сохранится до полной загрузки МЭЗов

В агроведомстве считают, что доля поставок сырья на внешние рынки должна снижаться

| Агроинвестор |

В текущих условиях отмена пошлины может обвалить мировые цены на сырье и масло
В текущих условиях отмена пошлины может обвалить мировые цены на сырье и масло

Пошлина на экспорт подсолнечника сохранится до тех пор, пока перерабатывающие мощности не будут полностью загружены. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, пишет «Прайм». По его словам, в ближайшее время российские перерабатывающие мощности по масличным достигнут примерно 30 млн т. «При этом производство сырья у нас пока несколько ниже, особенно его не хватает в центральной России. Поэтому будем продолжать работу по наращиванию сырьевой базы и развитию собственной переработки», — сказал министр. Кроме того, в текущих условиях отмена пошлины на подсолнечник может обвалить мировые цены на сырье и масло, добавил он.

Патрушев подчеркнул, что необходимо снижать долю поставок на экспорт сырья: его потом перерабатывают и успешно продают на мировом рынке иностранные партнеры, а «мы можем и должны делать это сами». Так, за период действия пошлины Россия уже увеличила выпуск и экспорт подсолнечного масла: его производство за январь-апрель 2023 года по сравнению с тем же периодом 2021-го прибавило 11,3%, а экспорт за январь-май вырос на 5,5% в сравнении с тем же периодом два года назад. 

Пошлина на экспорт подсолнечника с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года составляла 50%, но не менее чем $320/т, затем ее продлили до 31 августа 2023 года.  Комитет Госдумы по аграрным вопросам в конце марта обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой временно отменить пошлину в связи с резким снижением цен на эту культуру. Сама вице-премьер накануне сообщила об отсутствии у правительства планов по отмене пошлины.

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут обращает внимание на то, что мощность переработки в 30 млн т — это не только подсолнечник, но и другие масличные. «По существу, это политика поддержки переработчиков и их бизнеса за счет сельхозпроизводителей. Такая политика может продолжаться какое-то время, но в любом случае она снижает интерес к производству сырья, и вполне возможно, что сельхозпроизводители будут регулировать рынок сокращением объема производства. Если нет экономики, то нет инвестиций, поддержки технологий», — прокомментировал «» Корбут. По его словам, если переработчики хотят роста производства сырья, то они могли бы поучаствовать в программе ввода в оборот дополнительных 13 млн га неиспользуемых сельхозземель. «Но почему-то я не вижу очереди маслопереработчиков на получение этих земель», — добавляет эксперт. 

По оценкам информационно-аналитического агентства OleoScope, мощности отечественных маслоэкстракционных предприятий составляют порядка 28,5-29 млн т. С учетом реализации действующих инвестпроектов можно предположить, что к концу 2023 года эти показатели вырастут до 30-31 млн т, говорит аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. При этом завершение строительства ряда объектов запланировано еще и на 2024 год.

Пошлины, в свою очередь, позволяют создать базу для дальнейшего развития отрасли и появления новых МЭЗов, а чтобы загрузить все эти объекты сырьем, необходимо поддерживать доходность аграриев, которые занимаются выращиванием масличных, на оптимальном уровне, чтобы интерес фермеров к производству маслосемян не шел на спад. «Тем не менее, отмечу, что масличные остаются самыми рентабельными в растениеводстве, и подавляющее большинство хозяйств в России не намерены исключать подсолнечник, рапс и сою из севооборота, о чем свидетельствуют данные о ходе посевной кампании-2023», — прокомментировал «» Лозовой.

При этом со стороны сельхозпроизводителей также не должен прослеживаться тренд, связанный со сдерживанием продаж в ожидании лучшей рыночной цены, считает он. Это приводит лишь к недозагрузке отечественных предприятий и профициту масличных на внутреннем рынке, что в конечном итоге еще и уводит в негатив цены на сырье. Кроме того, в условиях действующих мер регулирования экспорта необходима и поддержка сектора переработки: например, предоставление масложировым компаниям льготных кредитов на закупку сырья. За счет этого котировки на масличные могут быть выше имеющихся уровней, заключил эксперт.

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