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Гидрометцентр: состояние озимых преимущественно хорошее

Аграрии отмечают рост стоимости ярового сева

| Агроинвестор |

В ряде регионов Центра и Приволжья были проблемы с перезимовкой озимых
В ряде регионов Центра и Приволжья были проблемы с перезимовкой озимых

В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах состояние озимых преимущественно хорошее, иногда удовлетворительное, хотя на отдельных полях Кировской, Саратовской, Оренбургской областей озимые в плохом состоянии из-за зимних повреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах тоже хорошие условия для озимых. «Лишь на отдельных полях республик Северного Кавказа и на востоке Ставропольского края в пахотном слое почвы содержалось менее 10 мм продуктивной влаги», — отметил он.

По данным Минсельхоза, площадь сева озимых под урожай 2023 года составили 17,7 млн га (без учета новых регионов). В начале весны ведомство оценивало долю посевов в хорошем и удовлетворительном состоянии на уровне 93%. Согласно мониторингу Института космических исследований РАН и Института космических исследований Земли, в регионах ЮФО и СКФО вегетация озимых происходит близко к среднемноголетней норме либо несколько интенсивнее, потенциальная продуктивность озимых там может превысить среднемноголетние показатели.

Менее благоприятно выглядит ситуация с озимыми в южных регионах ЦФО и ПФО, где в значительной части районов NDVI озимых ниже среднемноголетней нормы, говорится в мониторинге. В ряде регионов отмечались проблемы с перезимовкой озимых, обусловленные образованием на полях ледяной корки из-за сильных перепадов температур и недостаточного снежного покрова, фиксируются случаи их пересева.

Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) посеяла озимые колосовые на 6 тыс. га, озимый рапс — на 3 тыс. га. «Из зимовки они вышли в хорошем состоянии, сейчас мы работаем с ними, провели необходимые обработки и подкормки», — рассказал «» гендиректор «Прогресса» Александр Неженец. В оренбургской «Елани» озимые в основном вышли из зимы в удовлетворительном состоянии, пересевать их не планируется, говорит гендиректор компании Алексей Орлов.

Часть озимых в регионах присутствия «» в этом году погибла из-за погодных условий: большой снежный покров, частая смена морозной погоды и оттепелей привели к образованию ледяной корки, под которой растения не смогли нормально развиваться, делится директор Центра развития агротехнологий компании Валерий Редькин. «Сейчас мы пересеваем озимую пшеницу яровой, а также соей, уже выполнили более 50% от объема запланированных работ», — добавляет он.

Также «» продолжает яровой сев. «Обычно первыми на поля выходят хозяйства Курской области, но в этом году из-за погодных условий их опередили хозяйства Липецкой области, — сказал Редькин «». — Сев яровой пшеницы, пивоваренного ячменя, высокоолеинового рапса и сахарной свеклы в большинстве хозяйств уже завершен или близится к концу. В Курской области начался сев сои и подсолнечника, а на орошаемых полях, где мы производим семена гибридов кукурузы и подсолнечника, начали сеять подсолнечник».

«Елань» начала весенний сев примерно на 7-10 дней раньше обычного — 26 апреля. «У нас сейчас стоит жаркая погода, дождей нет и в ближайшую декаду не ожидается. Для нашей зоны это критично, поэтому мы стараемся сеять оперативно, пока в почве сохраняется влага после зимы, чтобы получить всходы. Если влага уйдет, то семена будет выдувать», — комментирует Орлов. По его словам, затраты на яровой сев выросли — в основном на приобретение техники и запчастей — в 1,5-2 раза. Сроки поставки запчастей увеличились до недели, тогда как еще два года назад компания получала их за два-три дня. «А любая поломка техники приводит к остановке полевых работ», — подчеркивает руководитель.

«Прогресс» уже закончил сев яровых, сейчас агрофирма производит их подкормку и гербицидную обработку. «Посевная кампания проходила в традиционные для нашего района Краснодарского края сроки — начиная с 10 апреля, и в районе 25 апреля мы заканчиваем посевную. Температуры у нас в регионе невысокие, развитие растений вернулось к обычным срокам — в предыдущие периоды вегетация шла с опережением», — отмечает Неженец. По его оценке, относительно прошлого года яровой сев подорожал на 20%, в основном за счет роста цен на удобрения. Также увеличилась стоимость СЗР на 10-15%, запчастей — на 50-70%.

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