Владимир Путин призвал активнее использовать потенциал беспилотников в сельском хозяйстве

Внесение средств защиты растений с помощью БПЛА помогает сохранить около 35% урожая Pixabay

Потенциал использования беспилотных аппаратов (БПЛА) в сельском хозяйстве большой, но для его реализации необходим заказ от Минсельхоза и подготовка необходимых мер поддержки. Об этом президент Владимир Путин сказал на мероприятии в индустриальном парке «Руднево» (стенограмма опубликована на сайте Кремля). Вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что Минсельхоз будет докладывать о реализации этого поручения президента в рамках национального проекта по беспилотникам, который предусматривает поддержку производителей дронов через Фонд развития промышленности и адаптацию инструментов для повышения серийности производства.



Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель сказал «Агроинвестору», что считает использование БПЛА в АПК очень перспективным направлением. Он отметил, что предприятие уже протестировало беспилотники на своих полях и планирует приобретать их в следующем сельхозсезоне. По его данным, ни одно агропредприятие в регионе пока не пользуется этими устройствами.



В то же время гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков считает использование БПЛА бесполезной затеей для крупных хозяйств. «У нас хозяйство в диаметре 40 км, с беспилотника на таких расстояниях работать невозможно. Не вижу перспективы в этом направлении. Для опрыскивания мы вносим, условно, 200-250 л воды на гектар. БПЛА с этой задачей не справится», — считает он.



Гендиректор ассоциации «АЭРОНЕКСТ» Глеб Бабинцев сказал «Агроинвестору», что беспилотники активно применяются почти во всех отраслях экономики благодаря гибкости использования, нетребовательности к инфраструктуре. Во многих сценариях беспилотники эффективнее, чем традиционная техника. В агросекторе, например, внесение средств защиты растений с помощью БПЛА помогает сохранить около 35% урожая за счет отсутствия колеи от колес, возможности работы на переувлажненных почвах даже ночью, когда опрыскивание дает максимальный эффект. Также получается существенная экономия рабочих жидкостей, отметил он.



По мнению Бабинцева, агросектор для БПЛА — очень перспективный рынок. Так, более 80 млн га ежегодно требуют опрыскивания несколько раз в год, и если выполнять хотя бы 10% этой работы, то объем рынка превысит 30 млрд руб. «Сдерживает развитие этого сектора растущее число запретов на полеты беспилотников в регионах после начала СВО. Это абсолютно неэффективная мера, несущая огромные убытки экономике и мобилизационному потенциалу, — считает он. — Также тормозит рынок срок и стоимость сертификации техники, искусственные усложнения процессов подготовки персонала, отсутствие возможности поднять в небо БПЛА в уведомительном порядке без ожидания долгих разрешений». Тем не менее, он уверен, что задачи, которые поставил Владимир Путин в области применения беспилотников для сельского хозяйства, будут решены.



«Ведомости» ранее писали, что из-за ограничений на полеты коммерческих беспилотников, введенных более чем в 30 регионах, общие потери для агросектора, производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем для нужд сельского хозяйства в 2023 году могут составить 2,4 млрд руб.



Использование беспилотников в сельском хозяйстве в России только начинает набирать популярность, говорит исполнительный директор компании «Альбатрос» (производитель БПЛА) Илья Воронков. Основные задачи, для которых они используются — это мониторинг состояния и обработка посевов. Он сказал «Агроинвестору», что беспилотники помогают хозяйствам, прежде всего, уточнить границы обрабатываемых площадей, а затем контролировать состояние посевов и оперативно выявлять и устранять проблемы на полях. В ряде случаев они также позволяют заменить наземные опрыскиватели.



Основными препятствиями для распространения беспилотников Воронков назвал отсутствие квалифицированных кадров для управления ими и обработки результатов съемок, а также запреты на полеты в ряде регионов. «Для себя мы видим перспективу дальнейшего развития максимальной автоматизации процесса формирования данных для агрономов на каждом этапе роста растений. Так им не придется тратить время на получение информации по состоянию полей», — добавил Воронков.



По прогнозу агентства Acumen Research and Consulting, на который ссылается ТАСС, объем мирового рынка сельскохозяйственных дронов в 2032 может достигнуть $29,9 млрд, в 2022-м он составил $1,5 млрд. Среди причин роста аналитики называют расширение использования инструментов точного земледелия, инструментов для точечного опрыскивания, внесения удобрений и мониторинга посевов.

Начиная с 2021 года наблюдается рост популярности дронов среди фермеров, отметил директор департамента промышленных решений компании Skymec Антон Ларсен. Также отмечается спрос на БПЛА со стороны учебных заведений. Например, Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева, Уссурийский агропромышленный колледж приобретают дроны для обучения студентов, что говорит о все более широком распространении беспилотных технологий.



По его оценке, рынок сельскохозяйственных БПЛА в России будет активно расти. Сегодня основными производителями дронов являются китайская компания XAG. Дальнейшее развитие индустрии беспилотных летательных аппаратов и появление новых производителей приведет к снижению цены на дроны, но даже сейчас коптеры намного дешевле самоходной техники, и аграрии вполне могут позволить себе покупку такого оборудования.



По словам Ларсена, в южных регионах России, где выращивают рис, виноград, кукурузу, подсолнечник, беспилотники-опрыскиватели пользуются наибольшим спросом. Это объясняется тем, что у них есть преимущество при выполнении операций на участках со сложным рельефом, например, на подтопленных полях или на склонах с виноградниками. В центральных регионах страны БПЛА применяются для обработки овощных и озимых зерновых культур, которые прежде обрабатывались наземной техникой. Востребованность дронов-опрыскивателей фиксируют и ведущие производители средств защиты растений.



Ларсен также говорит, что развитие российского рынка БПЛА сталкивается с определенными барьерами, прежде всего законодательными. Это особенно актуально для сельскохозяйственной отрасли. Так, ограничения на полеты коммерческих беспилотников, которые были введены во многих регионах России, сильно усложнили работу местных аграриев. Без БПЛА бороться с вредителями на полях и вносить средства защиты растений значительно сложнее. Быстро локализовать проблему не получится, а это скажется на урожайности и увеличит убытки, считает он.



Кроме того, на дроны распространяются правила для малой беспилотной авиации: законодательство предписывает регистрировать аппараты весом от 30 кг в качестве воздушных судов и получать разрешение на каждый вылет, продолжает Ларсен. «Это очень сложная схема для аграриев, особенно в высокий сезон. Нам видится, что решение вопроса лежит во взаимодействии сельхозпроизводителей и властей. Включение агродронов в категорию сельхозтехники могло бы значительно упростить работу фермеров», — считает он.



Гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов сказал «Агроинвестору», что сейчас в России количество беспилотников, используемых в агропромышленном комплексе, выросло в 10 раз по сравнению с прошлым годом. К 2025 году специалисты прогнозируют достижение рубежа в 10 тыс. БПЛА. Он также считает основными препятствиями для развития рынка сельскохозяйственных БПЛА излишние регуляторные ограничения. Также имеет значение относительно высокая стоимость техники, закупаемой в основном за рубежом.



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