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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Урожай масличных в мире достигнет рекордных 670 млн тонн

Россия может остаться крупнейшим в мире производителем подсолнечника

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Мировой урожай подсолнечника в сезоне-2023/24 может составить 54,3 млн тонн
Мировой урожай подсолнечника в сезоне-2023/24 может составить 54,3 млн тонн

Мировое производство масличных культур в сельскохозяйственном сезоне-2023/24 вырастет на 7% и достигнет рекордных 671,2 млн т, прогнозирует (USDA). Это произойдет за счет увеличения урожая подсолнечника в России, Европейском союзе и на Украине, а также сои — в странах Южной Америки. В текущем сезоне глобальный урожай оценивается в 627,4 млн т.

Потребление масличных в мире в текущем сезоне увеличится на 4% и достигнет примерно 650 млн т, то есть будет ниже, чем объемы производства. Росту потребления будут способствовать восстановление производства сои в Аргентине и растущий спрос на масличные со стороны Китая. По прогнозам USDA, в целом увеличение переработки сои будет основным драйвером роста мирового потребления масличных. Потребление рапса, полагают в американском Минсельхозе, увеличится на 1%, а подсолнечника — останется на уровне текущего сезона. Мировая торговля масличными культурами в следующем сезоне вырастет на 1%. При этом снижение спроса на рапс и подсолнечник будет компенсировано более высоким спросом на сою.

Производство подсолнечника

Россия в этом году останется крупнейшим производителем подсолнечника, прогнозирует USDA, после того как в сезоне 2022-2023 обогнала Украину по этому показателю. Валовой сбор может составить 16,5 млн т против 16,25 млн т в прошлом году без учета Крыма (по данным , в 2022-м было собрано 16,35 млн т). Аграрии Украины, как ожидается, могут собрать 11,8 млн т (11,2 млн т годом ранее). Местные фермеры переориентировали посевные площади с зерновых на масличные, но сборы все равно будут ниже по сравнению с показателями до начала СВО, отмечают американские аналитики. Рекордный урожай подсолнечника ожидается в Евросоюзе (11,5 млн т против 9,3 млн т).

В целом мировой урожай подсолнечника в сезоне-2023/24 может составить 54,3 млн т — на 6% больше, чем в 2022/23-м. Потребление останется на прежнем уровне (около 54,8 млн т), мировой экспорт сократится на треть — с 5,34 млн т до 3,64 млн т, поскольку Украина возобновляет переработку большей части собранного внутри страны подсолнечника, ожидает USDA.

Мировое потребление подсолнечного масла в этом году вырастет на 4% до 19,7 млн, а его мировые запасы сократятся на 7% до 2,85 млн т, приблизившись к показателю до начала СВО. Потребление шрота в глобальном масштабе увеличится незначительно и составит 22,3 млн т, а запасы сократятся на 11% по сравнению с текущим уровнем, до 1,19 млн т.

USDA прогнозирует, что Россия в новом сезоне поставит на мировые рынки 4,1 млн т подсолнечного масла против 3,95 млн т в 2022/23-м, поставки подсолнечного шрота вырастут на 150 тыс. т до 2,4 млн т, маслосемян подсолнечника — сократятся на 50 тыс. т до 500 тыс. т.

Производство рапса

Мировое производство рапса по итогам сезона-2023/24 останется практически на уровне прошлого периода и составит 87 млн т. Ожидается, что в ЕС валовой сбор составит 20,5 млн т: регион остается крупнейшим производителем рапса в мире, третий год подряд опережают по этому показателю Канаду. В Австралии, как прогнозирует USDA, посевы рапса сократились на 10%, из-за этого глобальный экспорт агрокультуры снизится с 20,3 млн т до 18,16 млн т.

Ожидается, что мировое производство рапсового шрота вырастает на 1% и достигнет рекордных 47 млн т. Лидерами в этом сегменте станут ЕС и Китай. Глобальные объемы производства и потребления рапсового масла также достигнут рекордных значений — 32,8 млн т и 32,3 млн т соответственно. Причем если потребление рапсового масла как пищевого продукта вырастет на 1%, то его использования для производства биотоплива увеличится на 4%.

не дает точных цифр, каким будет урожай рапса в России, но, согласно приведенному в докладе графику, страна сохранит лидирующие позиции в качестве мирового поставщика маслосемян рапса.

Производство сои

Мировое производство сои в сезоне-2023/24 прогнозируется на уровне рекордных 410,6 млн т, что на 11% больше, чем в 2022/23-м. Если этот прогноз оправдается, то это будет наиболее заметное годовое увеличение урожая сои за последние 10 лет. В этом году росту особенно способствуют более высокие сборы сои в Аргентине после сильной засухи. Также вклад в глобальное расширение производства сделают Бразилия, Уругвай и Парагвай.

Ожидается, что Китай останется крупнейшим мировым импортером сои. Также росту мировой торговли сои будут способствовать восстанавливающийся спрос в Пакистане, Египте и Бангладеш: в этих странах в прошлом сезоне импорт значительно сократился из-за экономических трудностей и ограничительной торговый политикой.

Потребление соевого шрота в сезоне-2023/24 вырастет на 4% до 255,5 млн т, полагает USDA. Почти треть (75 млн т) всего потребления соевого шрота будет приходиться на Китай. Потребление соевого масла, по прогнозам, вырастет на 5% до 60,8 млн т, говорится в докладе. Это произойдет благодаря повышению спроса на пищевые продукты в Китае и более высокому промышленному потреблению в США и Бразилии.

Экспорт пальмового масла из Индонезии — основного производителя и мирового поставщика этого сырья — останется на уровне текущего сезона и составит 28,4 млн т, несмотря на увеличение производства пальмового масла внутри страны на 1 млн т до 47 млн т. Поставки пальмового масла из Малайзии вырастут на 0,6 млн т до 16,9 млн т вслед за увеличением урожая масличной пальмы в этой стране. Индия в новом сезоне импортирует до 9,2 млн т пальмового масла, Китай закупит около 7,3 млн т, а ЕС сократит ввоз этого вида масла с 5 млн т до 4,8 млн т.


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