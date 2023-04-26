Кубань нарастила объем экспорта рапсового масла в Китай

Всего с начала 2023 года Китай закупил у России 340 тыс. тонн масла из рапса flickr.com

В 2022 году поставки рапсового масла в Китай из Краснодарского края увеличились до $536 млн, что в три раза больше, чем в 2021-м. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. В прошлом году на Кубани было собрано 285 тыс. т рапса. Губернатор края Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что под будущий урожай в этом году регион увеличил площадь сева с 82,3 тыс. га до 87,5 тыс. га.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что с начала 2023 года Китай закупил у России 340 тыс. т рапсового масла, что более чем в три раза выше уровня за аналогичный период сезона 2021/22 (110 тыс. т). По его словам, импортеры из КНР с большим отрывом опережают другие страны, которые с сентября также проявляли интерес к покупке российского продукта, — это Иран, Латвия, Беларусь, Норвегия и другие.



Эксперт отметил, что Китай в сезоне 2022/23 нарастил закупки в нашей стране не только рапсового, но и подсолнечного масла — с 17 тыс. т до 296 тыс. т. «Можно предположить, что такой интерес к отечественной продукции был во многом связан с неурожаем сои в Аргентине, где оценки валового сбора опустились уже до уровня в 25 млн т, и трудностями с реализацией бобов за рубеж через национальные порты Бразилии», — рассуждает Лозовой.



КНР в целом в состоянии перерабатывать лишь за неделю свыше 2 млн т сои, а соевое масло — основной продукт республики в линейке растительных масел, продолжает эксперт. Поэтому, когда в первой половине сезона пошли тревожные сигналы о сложностях к доступу сырья из Южной Америки, в КНР решили впрок сформировать запасы подсолнечного и рапсового масла. Россия, в свою очередь, готова была предложить высококачественный продукт по конкурентоспособной стоимости. «Тем более, что у нас был собран рекордный урожай как рапса, так и подсолнечника», — подчеркнул Лозовой. По его словам, это сформировало хороший задел для увеличения предложения отечественных масел на мировой рынок.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил «Агроинвестору», что с начала текущего сезона Россия экспортировала более 800 тыс. т рапсового масла. По прогнозам организации, до конца сельхозгода будет вывезено еще столько же. Согласно материалам союза, в январе-феврале российское рапсовое масло почти перестали закупать ряд стран. Среди них Литва, которая импортировала всего 1 тыс. т этого товара, что на 94% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналогичная ситуация с Норвегией и Израилем, которые сократили закупки на 95% и 92% соответственно. Регионами-лидерами по экспорту рапсового масла являются Краснодарский край, Калининградская, Московская, Белгородская, Курская области и Приморский край.



По данным исследования Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза, в целом сельскохозяйственный экспорт Кубани в прошлом году принес $3,5 млрд, что составляет 8% от общего объема вывоза продукции АПК страны. По показателю экспорта Краснодарский край занял третье место среди регионов России. Лидером рейтинга стала Ростовская область, а в топ-5 также вошли Москва, Приморский край и Калининградская область. Согласно информации «Агроэкспорта», совокупный объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из страны в прошлом году достиг $41,6 млрд.



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