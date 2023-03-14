«Эфко» начала экспортировать бутилированное подсолнечное масло в Иран

Компания с 2020 года поставляет в Иран растительные масла наливом «Эфко»

Группа «Эфко» начала поставлять бутилированное подсолнечное масло в Иран, это первый в стране российский бренд в категории. Пока оно представлено только в портовом городе Энзели, но со временем планируется расширение дистрибьюции на другие крупные города Ирана, в первую очередь Тегеран, сообщает пресс-служба компании. «Эфко» работает на рынке Ирина с 2020 года, тогда в страну впервые ушло масло наливом. В прошлом году товарооборот компании с Ираном превысил 3,5 млрд руб. В первую очередь, это подсолнечное, соевое и рапсовое масла.



«Анализ спроса на иранском рынке в конце прошлого года показал высокую заинтересованность в поставках фасованного кукурузного масла. Почему нет? В нашем распоряжении уже есть качественное отечественное сырье и отработанная технология производства», — приводятся в сообщении слова директора брендового дивизиона «Эфко» Евгения Шулепова. По его словам, на производство и поставку первой партии «Слободы» в Иран понадобилось чуть больше месяца. «Мы продолжаем активно развивать деловые контакты на Ближнем Востоке», — говорит Шулепов. Так, в прошлом году компания впервые поставила растительное «мясо» в ОАЭ, а в начале 2023-го начала продажи подсолнечного масла Altero в Египте, также активно развивается присутствие в Азии.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что российское брендированное масло пока востребовано в ближайшем зарубежье — в странах СНГ. При этом, по его словам, поставлять бутилированное масло сложнее, чем наливом, но и маржинальность у такого экспорта выше. «Оценить потенциал поставок брендированного масла сложно, но, если “Эфко” на этом рынке задержится, то будет здорово», — считает эксперт.



По словам аналитика информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилла Лозового, поставки бутилированного масла занимают относительно невысокую долю в структуре отечественных отгрузок, если сравнивать с реализацией масла наливом. Экспорт бутилированного масла идет преимущественно в страны ближнего зарубежья, например, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан. Однако встречаются и более дальние направления — тот же Иран, Китай, Афганистан и др.



За прошлый год экспорт бутилированного масла вырос на 10% по сравнению с 2021 годом, говорит руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, главными покупателями были страны ЕАЭС и Узбекистан, на их долю приходится по 14% объема вывезенного масла. Следом идут Туркменистан, Афганистан и Грузия. «Если говорить в разрезе компаний, то основными поставщиками фасованного масла за рубеж являются группы "Астон", "Благо", "Сигма", "Эфко", "Юг Руси" и другие. Поскольку Россия экспортирует большие объемы, то в большей части это отгрузки наливом крупными судовыми партиями», — прокомментировал «Агроинвестору Мальцев.



Бутилированное масло — это продукт с большей добавленной стоимостью и большей маржинальностью, продолжает он. В тоже время основные покупатели выстраивают барьеры против импорта готовой продукции, защищая внутренний рынок переработки. Любое расширение географии поставок «бутылки» — это уже успех и говорит о лояльности местного потребителя и регулятора к российским производителям. Но, обращает внимание Лозовой, при поставках брендированной продукции экспортеру необходимо понимать все нюансы торговли в местной рознице.

Весь спектр масложировой продукции достаточно перспективен для реализации на внешних рынках и появление «бутылки» от российской компании в новом регионе лишь в очередной раз подчеркивает достоверность этого факта, продолжает Лозовой. Отечественные отгрузки в целом постепенно прибавляют: например, в конце прошлого года «Русагро» впервые отправила в КНР целый поезд с бутилированным подсолнечным маслом под своими брендами.​



«Что касается отдельно Ирана, то это в целом один из крупнейших глобальных покупателей отечественной масложировой продукции (в 2022 году, по оценке OleoScope, входил в топ-15) и ключевой импортер нашего товара в западно-азиатском направлении», — рассказывает Лозовой. По его словам, в 2012 году объемы потребления подсолнечного масла в Иране составляли менее 300 тыс. т, но сейчас этот показатель вырос примерно втрое. Немаловажен и факт роста населения: сейчас в стране проживают около 86-87 млн человек, хотя 10 лет назад это цифра была примерно на уровне 75 млн. По мере восстановления местного рынка от последствий Covid-19 спрос на масла и жиры в Иране начал расти еще активнее.



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