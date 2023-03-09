Минсельхоз США повысил прогноз экспорта подсолнечного масла из России

Несмотря на рост производства и экспорта, переходящие запасы подсолнечника по итогам сезона будут значительными Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) увеличила прогноз экспорта российского подсолнечного масла. По оценкам аналитиков, он составит 4 млн т, что на 150 тыс. т выше предыдущей оценки и на 900 тыс. т больше, чем в сезоне-2021/22. Рост объясняется более высоким темпам экспорта, говорится в мартовском отчете FAS USDA. Поставки подсолнечного шрота могут быть на уровне 2,2 млн т. При этом переходящие запасы подсолнечника оцениваются в 588 тыс. т, что на 370 тыс. т меньше, чем годом ранее. Экспорт всех основных растительных масел из России в сезоне-2022/23, согласно прогнозу, может составить 5,77 млн т (5,54 млн т в прошлом прогнозе, 4,45 млн т за сезон-2021/22), из них 650 тыс. т — соевое масло (575 тыс. т и 480 тыс. т соответственно).



По оценкам информационно-аналитического агентства OleoScope, с сентября по январь сезона-2022/23 Россия экспортировала более 2 млн т растительного масла (плюс 23% к аналогичному периоду 2021/22 года). На внешние рынки было реализовано 1,23 млн т подсолнечного масла (плюс 34%), 514 тыс. т рапсового (плюс 22%) и 291 тыс. т соевого (плюс 20%). Основными импортерами отечественной продукции были и остаются дружественные страны: Китай, Турция, Индия, Египет, Алжир и др. При этом в феврале за рубеж из России также было направлено еще около 600-700 тыс. т всех видов масел.



«Положительная динамика по итогам первой половины сезона объясняется, в частности, благоприятной экспортной конъюнктурой: например, пошлина на вывоз масла с октября по февраль была нулевой, а объемы выпуска масел в России за этот период находились на высоком уровне», — рассказал «Агроинвестору» аналитик OleoScope Кирилл Лозовой.



По его словам, потенциал переработки масличных и экспорта сегодня значителен как никогда. Так, Россия может реализовать за рубеж по итогам сельхозгода не менее 4-4,5 млн т подсолнечного масла, и даже при этом в конце сезона в стране останутся значительные остатки семечки и масла. «Что касается итоговой позиции России в мировом рейтинге экспортеров подсолнечного масла, то многое будет зависеть от работы “зернового коридора”», — считает Лозовой. Так, если экспорт через глубоководные порты не продолжится, то Украина станет и дальше активно реализовывать за рубеж именно подсолнечник, а не масло, что позволит российским компаниям заполнить нишу по готовой продукции.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что за первую половину сезона Россия экспортировала масложировой продукции на 31% больше, чем в сезоне-2021/22, общий объем вывезенных продуктов составил 4,6 млн т. Объем экспорта растительных масел достиг почти 2,7 млн т, а шрота — 1,7 млн т, что соответственно на 27% и 13% больше, чем годом ранее. «В этом сезоне Россия может стать мировым лидером по экспорту подсолнечного масла, увеличив его предложение для мирового рынка на 45%, то есть до 4,3 млн т. По нашим ожиданиям, общий объем экспорта масложировых товаров вырастет на 42%, в частности, вывоз растительных масел увеличится до 6,8 млн т, а шрота — до 4 млн т», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев.



По его словам, давление на цену оказывает мировой рынок, который «смотрит вниз» с начала сезона. С октября цены на подсолнечное масло упали примерно на $200/т, на отечественном рынке они также снизились. На сегодня стоимость масел на мировом рынке стабилизировалась, существенных колебаний в ценах не наблюдается, хотя они продолжают снижаться десятый месяц подряд на 25% от месяца к месяцу, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Предпосылок для существенного изменения рынка нет, и Масложировой союз ожидает сохранения текущих трендов.



К концу февраля экспортные цены на подсолнечное масло находились примерно на уровне $1080/т (FOB, Черноморские порты), говорит Лозовой. В январе они составляли $1170/т. Лозовой отмечает, что давление на котировки сейчас оказывают высокие запасы масла в Индии (один из ключевых импортеров), частичное снижение спроса со стороны Турции, высокий объем предложения из России и Украины, а также ожидаемое увеличение поставок подсолнечного масла из Аргентины.



В феврале в ходе XIV Международной конференции «Где маржа — 2023» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько рассказывал, что в этом сезоне Россия впервые станет ведущим мировым экспортером подсолнечного масла.​ В конце ноября эксперт говорил «Коммерсанту», что вывоз подсолнечного масла из России по итогам сезона может достичь рекордных 4 млн т.



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