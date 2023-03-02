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Цены на подсолнечник пошли вниз

Это связано с ростом предложения и уменьшением спроса МЭЗов

| Агроинвестор |

В ближайшее время цены могут продолжить снижение
В ближайшее время цены могут продолжить снижение

Цены на подсолнечник в Европейской части России снизились на 575 руб. до 28425 руб./т (без учета НДС) из-за роста предложения и уменьшения спроса со стороны переработчиков. Развороту рынка подсолнечника в феврале предшествовал продолжительный рост цен: с ноября по февраль тонна маслосемян на внутреннем рынке в среднем подорожала на 39% до 29025 руб./т, сообщил аналитический центр «». По его данным, снижение цен началось на фоне роста предложения от российских сельхозпроизводителей из-за весеннего потепления и ухудшения условий хранения. На 1 февраля запасы подсолнечника в сельхозпредприятиях, по оценке , составляли рекордные 2,8 млн т против 2,1 млн т годом ранее.

При этом спрос переработчиков несколько снизился на фоне ослабления экспортных цен на масло, которые с начала года по 22 февраля опустились на $140 и достигли отметки $1040/т (FOB). Другим фактором снижения цен стало повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло. В марте она была увеличена до 2068 руб./т, тогда как в октябре 2022 — феврале 2023 года ставка была нулевой. Это могло дополнительно ослабить спрос со стороны переработчиков. «Мы ожидаем, что цены на подсолнечник в ближайшее время продолжат снижаться», — считают аналитики «».

«Как мы и предупреждали в начале сезона — тактика сдерживания продаж окажет аграриям медвежью услугу», — говорит руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. Сейчас, по его словам, повторяется ситуация прошлого сезона: на рынке создан профицит сырья, сельхозпроизводители начали лавинообразную реализацию семечки. Падение экспортных цен на масло дополнительно давит на стоимость подсолнечника, поэтому такое снижение закупочных цен закономерно. Кроме того, у масложировых предприятий подходят сроки массового погашения льготных оборотных кредитов, что на фоне отсутствия лимитов на выдачу новых льготных кредитов по постановлению правительства №512 также окажет негативное влияние на уровень закупочных цен, прокомментировал он «».

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой полагает, что в некоторых федеральных округах стоимость подсолнечника достигла своего потолка. «В феврале на рынке снизилась активность и у продавцов, желающих реализовать сырье по более выгодной стоимости, и у покупателей, которые в силу ряда факторов — от невысокого качества семечки в отдельных регионах до падающих экспортных цен на масло — подходили к закупкам более осторожно», — прокомментировал «» Лозовой.

По его словам, если в предыдущие месяцы стоимость семечки регулярно доходила до максимального значения с начала сезона-2022/23, то в марте эта тенденция уже маловероятна, особенно в условиях огромных запасов. При этом сельхозпроизводители, которые оставили подсолнечник на весеннюю уборку, могут собрать дополнительное количество маслосемян и обновить итоговый показатель валового сбора (сейчас он составляет 14,5 млн т), что станет еще одной причиной давления на цены. Таким образом на рынке образуется большой профицит.

«Причем ослабший в феврале рубль не оказал поддержки и внутренним ценам на подсолнечное масло из-за снижения мировых котировок на готовый продукт», — обращает внимание Лозовой. По оценкам OleoScope, средняя цена реализации масла в ЦФО в прошлом месяце составляла 77,5 тыс. руб./т против 77,7 тыс. руб./т в январе. В ЮФО фиксируется еще более заметное удешевление — до 79 тыс. руб./т против 83,6 тыс. руб./т в начале года. Что касается сырья, то в феврале в ПФО стоимость тонны подсолнечника превышала 30,2 тыс. руб., в СКФО — 32,3 тыс. руб., в ЦФО — 33,8 тыс. руб., в ЮФО — 32,3 тыс. руб.

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко на этой неделе говорил «», что действие факторов роста цены остановилось. «Сейчас новых факторов для удорожания нет, а негатив в виде того, что экспортная цена опускается, — есть. Но это снижение компенсирует ослабление рубля. Однако уменьшение экспортных цен и пошлина, которая начнет действовать с марта, более чем возместят это ослабление», — считает он. Так что факторы для снижения цен на подсолнечник, скорее всего, окажутся сильнее.

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