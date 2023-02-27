Подсолнечник подешевел впервые с осени прошлого года

С ноября по февраль тонна подсолнечника в среднем подорожала на 39% В. Бычков

Впервые с осени прошлого года цены на подсолнечник в России начали снижаться — на прошлой неделе в европейской части страны они опустились на 25 руб., до 29 тыс. руб./т (без НДС). До этого цены росли непрерывно с ноября 2022-го, пишет «Прайм» со ссылкой на данные «СовЭкона». Аналитики компании считают, что снижение цен связано с замедлением закупок маслозаводами и ожиданиями существенного роста предложения: последние месяцы российские МЭЗы активно закупали подсолнечник в связи с благоприятной экспортной конъюнктурой и ослаблением рубля, что привело и к рекордному выпуску подсолнечного масла, считают аналитики.



В результате средние цены на подсолнечник на внутреннем рынке с ноября по февраль выросли на 39%, до более чем 29 тыс. руб./т. Но в последние недели экспортные цены на масло начали сокращаться. По данным «СовЭкона», за февраль они снизились с $1,16 тыс./т до $1,12 тыс./т. Спрос со стороны переработчиков ослаб, некоторые из них начали опускать закупочные цены, объясняют аналитики компании.



Теперь покупатели могут ожидать заметного роста предложения подсолнечника в ближайшие недели, прогнозирует «СовЭкон». Это связано с грядущим потеплением и ухудшением условий хранения в хозяйствах. По информации Росстата, на 1 февраля запасы в сельхозпредприятиях составляли рекордные 2,8 млн т по сравнению с 2,1 млн т год назад, а сам урожай подсолнечника аналитический центр оценивает в 15,8 млн т в сравнении с 13,5 млн т в среднем за пять лет. «Текущее ослабление рубля краткосрочно поддержит рынок подсолнечника. Однако вероятность новой заметной волны роста цен нам кажется невысокой на фоне рекордных запасов», — говорится в обзоре (цитата по «Прайму»).



По оценкам информационно-аналитического агентства OleoScope, в феврале цены на подсолнечник в России находились на самом высоком уровне с начала сезона. Так, в ПФО стоимость тонны «семечки» составляла более 30,2 тыс. руб., в СКФО — 32,3 тыс. руб., в ЦФО — 33,8 тыс. руб., в ЮФО — 32,3 тыс. руб.

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что динамика роста цен на подсолнечник в России, вероятнее всего, приближается к своему логичному завершению. «Многие переработчики ожидают старта массовой распродажи масличных уже в марте на фоне того, что тренд на подорожание данной культуры, который фиксируется в последние несколько месяцев, может прекратиться», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По словам Лозового, сейчас давление на внутренний рынок, в частности, оказывают мировые котировки на масла, которые «смотрят вниз». С октября цены на подсолнечное масло уже упали примерно на $150 за тонну (Черноморские порты FOB), с начала календарного года также идет небольшое снижение. При этом в марте экспортная пошлина на подсолнечное масло, которая вырастет до более чем 2,068 тыс. руб./т, также окажет дополнительное давление на стоимость подсолнечника в России, поскольку в последние пять месяцев ставка на вывоз масла находилась на нулевом уровне.



Кроме того, на конъюнктуру повлияют огромные запасы масличных, указывает Лозовой. «Во многом все будет зависеть от реализации “семечки” отечественными сельхозорганизациями. Если динамика сдерживания продаж сохранится, то есть риск значительной просадки цен на внутреннем рынке, а также образования сверх профицита по сырью», — считает он. Однако, говорит Лозовой, конкуренция среди переработчиков не даст ценам упасть сильно. Правда, и предпосылок для роста нет. Свое влияние при этом будет оказывать и курс рубля к доллару.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что действие факторов роста цены остановилось. «Сейчас новых факторов для удорожания нет, а негатив в виде того, что экспортная цена опускается, — есть. Но это снижение компенсирует ослабление рубля. Однако уменьшение экспортных цен и пошлина, которая начнет действовать с марта, более чем возместят это ослабление», — прокомментировал он «Агроинвестору». Так что, резюмирует эксперт, факторы для снижения цен, скорее всего, окажутся сильнее.



По данным Росстата, в январе в России произвели 538,15 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 8,9% больше, чем в январе 2022 года, но на 10,6% меньше, чем в декабре 2022 года. Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций в январе составило 177,9 тыс. т, что меньше, чем в январе и декабре 2022 года на 0,1% и 26,3% соответственно. Производство масла и в октябре-декабре обновляло рекордные показатели в связи с благоприятной конъюнктурой и нулевой экспортной пошлиной.



Однако, как рассказал «Коммерсанту» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, рентабельность маслозаводов в последние месяцы серьезно сократилась. Сельхозпроизводители до недавнего времени повышали цены на подсолнечник, а стоимость растительного масла начала снижаться, уточняет он. По данным ИКАР, на последней неделе февраля масло в среднем стоило $1,01 тыс. за тонну (FOB) против более $1,1 тыс. в начале месяца.



Кроме того, из-за падения курса рубля с марта снова появилась экспортная пошлина на масло. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что мировые котировки находятся под давлением из-за неясности спроса со стороны пострадавшей от землетрясения Турции и попыток других крупных потребителей сыграть на этом факторе на понижение.



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