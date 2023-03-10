Новый владелец «Олейны» рассказал о подробностях сделки с Bunge

Условия сделки не предусматривают опциона на обратный выкуп «Олейна»

Российский бизнес Bunge был продан с дисконтом более 50% к независимой оценке рыночной стоимости компании. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал покупатель «Бунге СНГ» — основной владелец холдинга Exoil Group Карен Ванецян. Точную сумму сделки он не назвал, но уточнил, что она была меньше порога, установленного подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям для сделок с инвесторами из недружественных стран. «Есть определенные условия, которые продиктованы прохождением правительственной комиссии. И нижний предел — это в два раза дешевле, чем оценочная стоимость. Я могу сказать, что мы прошли ниже этого уровня. Даже мы в этот уровень вошли с учетом большого количества оборотных средств в компании», — сказал Ванецян (цитата по РБК).



Также он рассказал, что финансировал покупку из собственных средств, но, когда акции уже были переоформлены и «ими можно было сделать залоги перед банками», он рефинансировал сделку за счет банковского кредита. Условия сделки не предусматривают опциона на обратный выкуп. По словам нового владельца компании, сделка по продаже активов была закрыта в январе и проходила «достаточно нестандартно»: специалистов и юридических компаний, которые могут проводит такие сделки, пока не так много. «Многие вещи делались на доверии, за счет гарантий, которые они (Bunge) дали», — добавил он. В структуру сделки вошло производство, а также торговые марки «Олейна» и Ideal, которые принадлежали Bunge прчти на всей территории СНГ, за исключением Украины.



По словам Ванецяна, приобретенный актив в хорошем состоянии: у компании достаточно оборотных средств для ведения бизнеса и нет долгов, ее выручка в последние два года колебалась в районе 30-33 млрд руб. Присутствие приобретенных в рамках сделки торговых марок Bunge на российском рынке не изменится — они останутся на полках магазинов, не изменится ни качество, ни цена, заверил Ванецян. В его планах — развивать производство и увеличивать продажи бутилированного растительного масла.



Ванецян также отметил, что является «единственным реальным бенефициаром» проданных Bunge активов: «Это чисто моя сделка, этот актив будет за мной. И даже Exoil Group к ней отношения не имеет, там свой акционерный состав». По его словам, сейчас акционеры Exoil Group изучают вопрос об интеграции бизнеса с «Бунге СНГ», но в двух компаниях совершенно разные культуры, и необходимо изучить функции сотрудников, чтобы слияние было эффективным и дало синергию. «Думаю, что не раньше, чем через год мы поймем, что делать с этим слиянием», — добавил Ванецян.



Ранее «Коммерсантъ» писал, что сделка могла пройти с участием партнера: 13 февраля Ванецян получил 100% «Бунге СНГ», но после 21 февраля компания отошла ООО «Агроинвест», которая на 99% принадлежит гонконгской компании «Гренальди Лимитед» и на 1% — Ольге Ананьевой, владелице краснодарского сельхозпредприятия, которое, по версии источников издания, связано со структурами экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Ванецян тогда говорил, что является единственным инвестором компании, а Ананьева отрицала связь с бизнесом Ткачева.



О планах продать свой бизнес в России Bunge сообщила в сентябре прошлого года. В феврале гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко комментировал «Агроинвестору», что сделка никак не отразится на обеспечении мощностей и выпуске продукции— завод будет работать, и с точки зрения технологий ничего не изменится. Он также обращал внимание на то, что важный нюанс сделки — торговые марки. Так как у Exoil Group их нет, компания постарается оставить за собой бренды, под которыми работала Bunge, чтобы развиваться в новом для себя сегменте. «Это важно, когда у кого-то нет собственной торговой марки», — подчеркивал эксперт.



МЭЗ Bunge в сельском поселении Колодезянское Воронежской области был открыт в 2008 году, компания вложила в производство $130 млн. Доля компании на розничном рынке России составляет 8%, и с этим показателем она занимала четвертое место. Холдинг Exoil Group продает готовую продукцию, выпущенную за МЭЗе в Липецке, в России и за рубежом, основной объем идет на экспорт. Ключевыми потребителями масла на внешнем рынке являются крупнейшие международные компании — ADM, Glencore, Alfa Trading и другие. Размер активов консолидированного баланса по состоянию на январь 2022 года составил 15,6 млрд руб., выручка группы компаний холдинга за сезон-2021/22 составила 26,6 млрд руб.



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