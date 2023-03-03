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«Черкизово» планирует экспортировать соевое масло и лецитин

Эти продукты представляют интерес, в частности, для производителей кондитерских изделий

| Агроинвестор |

Соевое масло востребовано на мировом рынке, а для экспорта лецитина важна конкурентоспособная цена и качество
Соевое масло востребовано на мировом рынке, а для экспорта лецитина важна конкурентоспособная цена и качество

Группа «», крупнейший в России производитель мяса, в ходе международной выставки Gulfood 2023 (ОАЭ), вела переговоры не только о продаже мяса, но и о поставках продукции своего МЭЗа, запущенного прошлым летом в Липецкой области. Выпускаемое на заводе соевое масло и лецитин представляет интерес, в частности, для производителей кондитерских изделий, говорится в сообщении на сайте компании. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько говорит, что соевое масло — сильная и хорошая позиция, которая вполне востребована на мировом рынке. А для экспорта лецитина важна конкурентоспособная цена и качество, добавляет эксперт.​

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой отмечает, что почти все соевое масло, которое производится в России, уходит на экспорт, причем в дружественные страны. «По нашим оценкам, с начала сезона-2022/23 (сентябрь) по январь из России на внешние рынки было поставлено практически 300 тыс. т соевого масла, что примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона», — добавляет он. Крупнейшими покупателями продукта за это время стали Алжир (128 тыс. т), Египет (60 тыс. т), Китай (48 тыс. т), Индия (27 тыс. т) и Турция (13 тыс. т). 

«В конце прошлого календарного года в “” нам сообщали, что компания планирует экспортировать продукцию своего МЭЗа в Липецкой области в Китай, страны СНГ и ряд других регионов», — рассказал «» Лозовой. По его мнению, в условиях рекордного урожая сои у России появляются еще большие производственные и экспортные перспективы по продуктам переработки (масло, шрот, лецитин, изолят). В частности, кроме основных стран-импортеров можно значительно нарастить отгрузки в государства Восточной Африки.

Также увеличению объемов производства и реализации отечественной соевой продукции может способствовать расконсервирование уже существующих мощностей в некоторых регионах, считает Лозовой. Кроме того, в России возможно увеличение размера экспортной пошлины на бобы с текущих 20% до 50%, что также станет дополнительным драйвером для роста показателей выпуска и отгрузок продукции с высокой добавленной стоимостью. «Важный момент касается и наращивания мощностей по переработке сои на Дальнем Востоке, где отмечается большой профицит сырья. К примеру, в Центральной России мощности маслозаводов уже немного превышают показатели валового сбора сои, а дальневосточный регион сейчас — очень привлекательный для профильных инвесторов», — заключил эксперт.

В состав агрохолдинга «» входят птицеводческие предприятия, современные свинокомплексы, мясоперерабатывающие и комбикормовые заводы, а также 300 тыс. га сельхозземель. В прошлом году компания ввела в эксплуатацию МЭЗ в Ельце Липецкой области. ​Общий размер инвестиций в создание предприятия превысил 10 млрд руб. МЭЗ «-Масла» — самое крупное отечественное предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур (в основном, сои): его мощности способны перерабатывать около 1 млн т соевых бобов в год (2,5 тыс. т в сутки). Часть сырья поступает с собственных полей группы. При запуске агрохолдинг сообщал, что завод будет производить соевое масло, шрот, оболочку, а также лецитин, которые будут поставляться на девять комбикормовых заводов компании, расположенных в разных регионах страны. Кроме того, «» заявляла, что планирует экспортировать продукцию МЭЗа в Китай, страны СНГ и другие регионы.

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