«Содружество» начнет строить завод в Амурской области в 2023 году

С 2019-го по 2022 год урожай сои в Амурской области увеличился с 860 тысяч тонн до 1,6 млн тонн amurobl.ru

Международная группа «Содружество» в следующем году начнет строительство завода по глубокой переработке соевых бобов в Амурской области. Сейчас компания выбирает площадку под будущее предприятие, к 2025 году проект должен выйти на проектную мощность. Губернатор региона Василий Орлов выразил готовность лично сопровождать этот проект. По его словам, амурские аграрии в этом году поставили новый рекорд урожая сои, собрав более 1,6 млн т. «Наша цель — перерабатывать на своей территории 70% урожая. Мы заинтересованы в крупных инвесторах. Реализовать этот проект предлагаем в рамках территории опережающего развития — это гарантирует большое количество льгот и господдержку», — сказал Орлов (цитата по порталу правительства региона).



О планах «Содружества» построить завод в Амурской области стало известно летом этого года. Тогда Орлов говорил, что новый завод позволит перерабатывать около 40% сои, произведенной в регионе. Соглашение о сотрудничестве между «Содружеством» и Амурской областью было подписано еще в 2019 году на полях Экономического форума в Сочи. Компания рассматривала возможность строительства в регионе завода по глубокой переработке сои и производству из изолята соевого белка. Объем инвестиций тогда оценивался в $270 млн.



Международная группа «Содружество» создана в 1994 году, является одним из крупнейших переработчиков маслосемян в России. Группа специализируется на переработке сои и рапса, закупках зерновых и масличных агрокультур, дистрибуции продукции до конечного потребителя и предоставляет широкий спектр логистических услуг. По итогам 2021 года компания переработала более 3,7 млн т сырья, выручка превысила 300 млрд руб.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что на Дальнем Востоке, и в Амурской области в частности, отмечается значительный профицит производства соевых бобов. При этом Китай покупает и будет покупать прежде всего бобы, так как шрот облагается, по сути, заградительной пошлиной, поэтому продавать его на экспорт почти невозможно. «Перевозить изолят из Амурской области в другие регионы страны и экспортировать его намного эффективнее в плане логистики, чем шрот», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, многое зависит от того, куда будет поставляться конечная продукция. «Если они считают, что российский изолят хорошо проходит по цене на Китай — тогда все хорошо складывается, потому что в России, наверное, такой объем не нужен: изолят — это достаточно дорогой и высокотехнологичный продукт. “Содружество” обычно очень тщательно выверяет свои планы, поэтому, будем надеяться, что рынок сбыта они уже продумали», — говорит эксперт.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой считает, что возведение новых мощностей и развитие сектора переработки масличных культур — достаточно закономерно в нынешних реалиях не только для Дальнего Востока, но и для других российских регионов. Что касается всего Дальнего Востока, то, по оценкам OleoScope, валовой сбор сои там повышается от года к году. При этом Амурская область, где планируется возвести производство, с 2019-го по 2022 год увеличила урожай сои почти в два раза — примерно с 860 тыс. т до 1,6 млн т, поэтому потенциал для появления там новых заводов есть.



Сегодня Дальний Восток, и Амурская область в частности, являются одними из основных регионов-производителей сои в России, говорит руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, исторически основным потребителем отечественной высококачественной не ГМО-сои из этого региона является Китай. Он использует сою и продукты из нее в пищевых целях, для производства соевого шрота, концентратов и изолята для нужд пищевой отрасли. «Но все это мы можем производить сами и экспортировать готовую продукцию, что значительно выгоднее. При этом на территории Амурской области перерабатывается меньше 50% сои, в других областях этот показатель еще ниже», — говорит Мальцев.



Раньше экспорту готовой продукции мешало отсутствие защитного механизма от вывоза сырья. Но долгосрочная политика Минсельхоза в части защиты отечественной переработки сои на Дальнем Востоке, в частности введение экспортной пошлины на сою, создает положительную экономическую перспективу для проектов, ориентированных на выпуск продукции второго и третьего переделов, защищая их сырьевое обеспечение. «По нашим оценкам, Дальний Восток в течение двух лет может увеличить перерабатывающие мощности настольно, что масложировые предприятия смогут переработать весь объем выращенного сырья даже с учетом перспективы наращивания его производства», — говорит Мальцев, добавляя, что в итоге это позволит полностью заместить вывоз сои экспортом готовой масложировой продукции.



Заинтересованность отечественного бизнеса в производстве и переработке сои понятна: на протяжении последних лет Китай последовательно увеличивает спрос на соевые бобы и на масло, а географическое положение Дальнего Востока снижает транспортные издержки при экспорте в КНР, продолжает Лозовой. «Такая ситуация позволяет российским сельхозпроизводителям ставить цели и добиваться новых рекордов, а появление новых производств создает дополнительный рынок сбыта для местных хозяйств», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Быстрорастущая экономика КНР создала серьезный спрос на сою, что частично стало мощным толчком развития для производства масличных в нашей стране и на Дальнем Востоке, в частности. Лозовой обращает внимание, что в этом году Китай является крупнейшим импортером российской сои, а также входит в топ-5 основных покупателей соевого масла. Однако нужно учитывать, что Китай стремится снизить импортозависимость путем увеличения собственных посевных площадей сои и других масличных, но в ближайшей перспективе все же не сможет полностью отказаться от закупок сырья, масла и шрота из России, США, Бразилии, Аргентины и т. д. , заключил Лозовой.



Между тем, «Содружество» начало опытно-промышленную эксплуатация завода по переработке подсолнечника и сои в Курской области. В ближайшие один-два месяца предприятие введут в эксплуатацию на полную мощность, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Плановая мощность предприятия — 1 млн т сырья в год. Плановый объем инвестиций в проект, с учетом взведения второй очереди, оценивается в 28 млрд руб.

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