В 2022 году выпуск подсолнечного масла в России вырос на 14%

Переходящие остатки подсолнечника могут составить до 2 млн тонн Д. Гришкин

Производство подсолнечного масла в России в 2022 году выросло на 14% по сравнению с 2021-м, до 5,9 млн т. Выпуск соевого масла увеличился на 16,2% до 825,1 тыс. т, рапсового — на 35,6% до 998,5 тыс. т, говорится в сообщении Минсельхоза.



По мнению ведомства, росту производства растительных масел способствовал рекордный урожай. Валовой сбор основных масличных культур в прошлом году достиг 29,1 млн т в чистом весе, что на 17% выше показателя 2021 года. В том числе урожай подсолнечника составил 16,4 млн т (+4,5%), сои — 6 млн т (+26%), рапса — 4,5 млн т (+61,6%). Увеличение объемов производства обеспечено за счет повышения урожайности. Еще один фактор — расширение посевных площадей. В этом году Минсельхоз планирует дальнейшее увеличение посевов рапса и сои.



По данным Минсельхоза, вырос и экспорт российских масличных культур — более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. Среди основных покупателей оказались Китай, Беларусь и Казахстан. Первое место по темпу роста среди импортеров занимает Киргизия, увеличившая закупки в 10 раз. Наибольшую долю в реализации занимают соевые бобы, маслосемена льна и рапса. Лидерами по экспорту масличных среди регионов страны в прошлом году стали Приморский край, Калининградская область и Новосибирская область.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко накануне говорил «Агроинвестору», что вывоз подсолнечного масла в сентябре-феврале составил 1,54 млн т с учетом санкционных стран, но без стран Таможенного союза, в прошлом сезоне на этот момент показатель составлял 1,044 млн т. Крупнейшими странами-покупателями российского масла стали Китай — 360 тыс. т, Турция — 270 тыс. т, Иран — 252 тыс. т, Индия — 220 тыс. т. Петриченко отмечал, что экспортные цены на подсолнечное масло сейчас в среднем составляют $1000-1050 за тонну FOB Черное море. В марте 2022 года они находились на уровне $1870 за тонну.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что в феврале начали расти объемы реализации подсолнечника, по данным Росстата, они достигли 905,2 тыс. т. Это на 8,1% больше, чем в феврале прошлого года. При этом запасы семечки в сельхозорганизациях на начало текущего месяца оцениваются в 2,5 млн т (+49% к прошлому году).



Стоимость подсолнечника в последние месяцы снижается, средняя цена по стране в марте составила 30,5 тыс. руб. за тонну, рассказал Мальцев. По его словам, это следствие падения цен на подсолнечное масло в Черноморском регионе на 15% за последние два месяца, сейчас стоимость достигла минимального значения за 2,5 года. Кроме того, из-за сдерживания продаж маслосемян со стороны аграриев в первой половине сезона, на рынке образовался профицит сырья, что дополнительно давит на цену. По данным союза, даже при полной загрузке существующих мощностей по переработке, переходящие остатки подсолнечника могут составить до 2 млн т.





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