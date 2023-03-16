«Русагро» планирует построить в Туапсе терминал для экспорта масла

В 2022 году «Русагро» экспортировала 554 тысячи тонн промышленной масложировой продукции «Волжский терминал»

«Русагро» планирует построить в Туапсе (Краснодарский край) терминал для экспорта растительных масел, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные размещенного структурой группы запроса предложений на разработку проекта такого объекта. Также информацию подтвердили два источника издания на рынке.



Собеседники «Коммерсанта» отметили, что крупнейший специализированный глубоководный терминал по перевалке растительных масел мощностью 1,5 млн т в Тамани есть у ГК «Эфко», одного из конкурентов «Русагро» на масложировом рынке. Также инфраструктура для перевалки масел есть в порту Новороссийск, которую и использует «Русагро» с другими компаниями. Другой источник отметил, что терминал «Русагро» может быть сопоставим по мощности с объектом «Эфко». В 2022 году «Русагро» экспортировала 554 тыс. т промышленной масложировой продукции, включая 326 тыс. т сырого масла.



По оценке Масложирового союза, общий объем мощностей по перевалке растительных масел в России составляет около 10 млн т в год. Но при этом сохраняется потребность в увеличении мощностей для перевалки масел в глубоководных портах Черного моря. Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвесору», что на сегодняшний день их мощности составляют 3,8 млн т в год, при планируемой потребности, согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», более 6 млн т в год.



По его словам, самые большие объемы растительных масел отгружаются с терминалов Ростов-на-Дону, Калининград и Тамань — в среднем около 100 тыс. т в месяц, немного меньшие объемы уходят с терминалов Астрахань и Кавказ. За первые два месяца текущего года экспорт всех растительных масел вырос на 45% по сравнению с январем-февралем 2022-го и составил более 1 млн т. Основные покупатели — Китай, Индия, Иран, Турция и Египет, на долю этих стран приходится почти 75% от всего вывезенного объема масел. При благоприятной ситуации в текущем году Масложировой союз прогнозирует, что экспорт всех масел составит около 7,4 млн т, рассказал Мальцев.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что для мощного промышленного экспорта, сопоставимого с Украиной, в России нужно строить профессиональные масло-терминалы на морском побережье. По словам эксперта, в целом вывоз растительных масел из России сейчас идет нормально, однако традиционные сложности остаются. В частности, они касаются проблем с платежами и страхованием.



По его данным, вывоз подсолнечного масла в сентябре-феврале составил 1,54 млн т с учетом санкционных стран, но без стран Таможенного союза, в прошлом сезоне на этот момент показатель составлял 1,044 млн т. Крупнейшими странами-покупателями российского масла стали Китай — 360 тыс. т, Турция — 270 тыс. т, Иран — 252 тыс. т, Индия — 220 тыс. т. Петриченко отметил, что экспортные цены на подсолнечное масло сейчас в среднем составляют $1000-1050 за тонну FOB Черное море. В марте 2022 года они находились на уровне $1870 за тонну.



В начале марта компания опубликовала обзор, где говорилось, что экспортная выручка «Русагро» в 2022 году составила 72,3 млрд руб. Там отмечалось, что в 2022 году агрохолдинг столкнулся с рядом препятствий для развития экспортных поставок своей продукции, но добился роста экспортной выручки на 10%, что составило 30% от всей выручки компании. Наибольший вклад в увеличение этого показателя внесло масложировое бизнес-направление. Его выручка от продаж на экспорт приросла на 12% (на 6,5 млрд руб.) и достигла 61,1 млрд руб. Это почти половина всей выручки данного сегмента (46%).



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