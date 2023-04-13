В 2022 году Россия экспортировала продукцию АПК в 160 стран

Активнее всего увеличивается экспорт масложировой продукции Pixabay

В 2022 году Россия экспортировала сельскохозяйственную продукцию в 160 стран, при этом на долю 10 крупных регионов пришлось 67,5% от общего объема вывоза, говорится в обзоре центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Экспорт товаров АПК в 2022 году увеличился на 12,2% и достиг $41,6 млрд. Лидерами по импорту российских продуктов в прошлом году стали Китай и Турция (по $5,1 млрд), за ними следуют Казахстан ($3,4 млрд), Беларусь ($2,8 млрд) и Корея ($2,3 млрд).



В 2022 году в число лидеров вошли регионы с объемами экспортной выручки более $600 млн: Ростовская область, Москва, Краснодарский край (тройка лидеров осталась неизменной с 2021 года), Приморский край, Калининградская область, Московская область, Белгородская область, Камчатский край, Мурманская область, Саратовская область, г. Санкт-Петербург, Сахалинская область, Липецкая область, Волгоградская область, Новосибирская область и Ставропольский край.



Наибольшую долю в стоимостном объеме экспорта по итогам 2022 года традиционно заняли зерновые — 32,3%. Далее следуют масложировая продукция (21,9%) и прочая продукция АПК (14,6%), рыба и морепродукты (14,2%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (12,7%). По сравнению с 2021 годом больше всего экспортная выручка выросла в масложировой отрасли (+24,7% год к году), по поставкам прочей продукции АПК (+23,4%) и в зерновой отрасли (+17,6%).



Согласно обзору, общий среднегодовой темп роста экспорта продукции АПК в период с 2018-го по 2022 год составил около 13%: наибольший темп продемонстрировала масложировая продукция (+30%), на втором место — мясомолочная отрасль (+29%), также заметный рост показала прочая продукция АПК (+22%). Среди продуктов значительнее всего увеличились поставки льняного масла — с $0,4 млн в 2018 году до $10 млн в 2022-м. Следом идет баранина — $1,3 млн и $4,3 млн, продукты перемола — $238 млн и $566,5 млн, подсолнечник — $62,3 млн и $128,8 млн, а также рожь - $21,1 млн и $37,1 млн.



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