Россельхознадзор: нужно развивать экспорт продукции АПК высокой переработки

В 2022 году Россия поставила на экспорт 650 тысяч тонн мяса Ю. Эйвазова

России необходимо развивать экспорт переработанной продукции АПК, а не сырья, в том числе это касается свинины. Об этом по итогам коллегии Россельхознадзора сказал глава ведомства Сергей Данкверт, комментируя возможность поставок свинины из России на рынок Китая, пишет ТАСС. Он отметил, что в последнее время товарооборот нашей страны с КНР значительно увеличился.



При этом Данкверт сказал, что развивать экспорт продукции переработки свинины никто не хочет. «Все хотят свиную тушу пополам разрубить и отправить туда. Это (экспорт продукции переработки свинины) тоже самое, что итальянский или испанский хамон или прошутто — они на этом зарабатывают миллиарды. А мы сегодня? Где тамбовский окорок, например?», — приводит ТАСС слова Данкверта.



По его мнению, необходимо добиваться того, чтобы продукты высокой переработки «подгонялись» к интересам той страны, куда она отправляется, или производить такие виды продуктов, которые пользуются популярностью во всем мире. При этом Данкверт добавил, что переговоры о поставках мяса в Китай ведутся на всех уровнях. В то же время он отметил, что китайцы чаще покупают свинину из Америки или Европы. «У нас уровень безопасности на сегодня выше <…> американская свинина продается с гормонами», — добавил он.



На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Данкверт сказал, что в 2022 году Россия поставила на экспорт 650 тыс. т мяса. «Мы как цивилизованные страны и экспортируем, и импортируем, только теперь экспортируем больше, чем импортируем, на 100 тыс. т», — сравнил он.



Между тем, губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе будет создан кластер подготовки специалистов по производству и переработке продукции сельского хозяйства. Он будет организован при помощи ГК «Агроэко». «Отбор на создание кластеров в этом году прошли 70 программ развития из 43 субъектов России. Один из них — кластер по направлению "сельское хозяйство". Он создается на базе Павловского техникума совместно с ГК "Агроэко" - Центр профессиональных компетенций в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции», — написал он.

В конце марта президент Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле отмечал, что наша страна в 2022 году поставила в Китай продукции АПК на $7 млрд, увеличив экспорт на 41,4%. По словам Путина, профильные министерства и ведомства ведут работу по обеспечению стандартов качества поставляемой продукции, улучшению условий взаимного доступа продуктов питания. «Все это позволяет рассчитывать на дальнейший рост экспорта российского продовольствия на емкий китайский рынок, будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности обеих наших стран», — говорил президент.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

