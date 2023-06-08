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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В мае закупочные цены на подсолнечник снизились на 10%

Благодаря нулевой экспортной пошлине на масло в июне можно ожидать небольшого роста цен

| Агроинвестор |

Весной цена на подсолнечник достигла минимума с ноября 2022 года
Весной цена на подсолнечник достигла минимума с ноября 2022 года

По данным , закупочные цены на подсолнечник в мае снизились на 10% по сравнению с апрелем и достигли 27,22 тыс. руб./т. При этом рапс подорожал на 5% до 33,4 тыс. руб./т, соя — на 3% до 37,6 тыс. руб./т. По данным портала OilWorld, средняя цена спроса на подсолнечник на 2 июня составляла 22,2 тыс. руб./т, уменьшившись за неделю на 1,9 руб., за три месяца — на 2,6 тыс. руб.

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что цены на подсолнечник в российских регионах в мае продолжили снижаться на фоне того, что мировые котировки на масла по-прежнему движутся по нисходящей, а внутренний рынок зеркалит эту динамику. По оценкам OleoScope, стоимость тонны подсолнечника в ЦФО в мае снизилась до 24,4 тыс. руб. с НДС. На Юге России также отмечается падние цен на культуру — до 25,1 тыс. руб./т. В Приволжском федеральном округе спад был менее ощутим, однако цены в этом макрорегионе и так невысоки — 22,6 тыс. руб./т в мае.

«Относительно слабый спрос на готовую продукцию со стороны импортеров ведет к падению цен, предложение очевидно превышает спрос. На базисе FOB стоимостный провал в мае уже дошел до уровня в $750/т», — прокомментировал «» Лозовой. По его словам, влияние на ценообразование подсолнечника на внутреннем рынке оказывала и пошлина на масло, которая в мае была на уровне 1122 руб./т. С 1 июня ставка на вывоз продукта стала нулевой, поэтому можно ожидать небольшого роста цен в масложировом комплексе.

Весной, когда цена на подсолнечник достигла минимума с ноября 2022 года, аналитики «» отмечали, что основным фактором снижения спроса со стороны МЭЗов стало падение экспортных цен на масло. При этом предложение подсолнечника продолжало расти на фоне сезонного потепления и ухудшения условий хранения в хозяйствах. «В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего снижения цен на подсолнечник и подсолнечное масло», — прогнозировали аналитики «».

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