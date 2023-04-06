Минсельхоз не планирует отменять экспортную пошлину на подсолнечник, сказала первый замглавы ведомства Оксана Лут, пишет «Российская газета». По мнению Лут, отмена пошлины еще больше обрушит и без того невысокие цены на семечку. «Как только мы обнулим пошлины, цена на подсолнечник обвалится, поскольку предложение подсолнечника на рынке прибавится», — пояснила замминистра, добавив, что и цены на подсолнечное масло тоже упадут еще больше.
Кроме того, отменять пошлины нецелесообразно, поскольку в стране по-прежнему недостаточно масличных для загрузки действующих и строящихся мощностей по их переработке, отметила Лут. Действующие предприятия могут переработать 26-28 млн т масличных за сезон, строятся заводы еще на 3 млн т. При этом рекордный сбор масличных в России в прошлом году составил 29 млн т, из которых около 2 млн т — это дальневосточная соя, которая в основном экспортируется, пояснила замминистра. «Пока мы работаем над мощностями, мощности мы увеличиваем. И мы еще работаем над увеличением сырьевой базы», — приводит слова Лут ТАСС.
Экспортная пошлина на подсолнечник составляет 50%, но не менее чем $320 за тонну. Она действует до 31 августа 2023 года. Как ранее писал «Агроинвестор», депутаты Госдумы предложили обнулить экспортные пошлины из-за серьезного снижения цен на подсолнечник. «Это позволит продать избыток сырья на внешний рынок, снизит давление на внутренние цены, и сельхозпроизводители смогут получить необходимые средства на проведение полевых работ», — пояснял заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам проработать этот вопрос.
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил поле.pф, что отмена пошлины не принесет никаких плюсов с точки зрения объемов реализации. «Мы просто поменяем переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью на продажу сырья. А в цене только проиграем, поскольку отмена защитных мер снизит ее еще больше», — отмечал он. Также Мальцев напоминал, что переработчики добивались введения экспортной пошлины на подсолнечник много лет. По его словам, она защищает внутренний рынок переработки масличных и стимулирует инвестировать в строительство новых мощностей. Глава союза также добавил, что низкие цены — «это конъюнктурный провал рынка, который просто надо переждать». По оценке союза, в ближайшее время рынок должен ожить, и продажи пойдут вверх.
По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, обнуление или значимое снижение пошлины на экспорт подсолнечника позволило бы снизить потери из-за падения качества семечки и поддержать производителей. «На два-три месяца было бы неплохо убрать пошлину и дать вывезти какой-то объем. Имело бы смысл к рекомендациям депутатов прислушаться», — цитирует Рылько поле.pф.
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