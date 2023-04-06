Депутаты Госдумы предложили обнулить экспортные пошлины из-за серьезного снижения цен на подсолнечник Pixabay

Минсельхоз не планирует отменять экспортную пошлину на подсолнечник, сказала первый замглавы ведомства Оксана Лут, пишет «Российская газета». По мнению Лут, отмена пошлины еще больше обрушит и без того невысокие цены на семечку. «Как только мы обнулим пошлины, цена на подсолнечник обвалится, поскольку предложение подсолнечника на рынке прибавится», — пояснила замминистра, добавив, что и цены на подсолнечное масло тоже упадут еще больше.



Кроме того, отменять пошлины нецелесообразно, поскольку в стране по-прежнему недостаточно масличных для загрузки действующих и строящихся мощностей по их переработке, отметила Лут. Действующие предприятия могут переработать 26-28 млн т масличных за сезон, строятся заводы еще на 3 млн т. При этом рекордный сбор масличных в России в прошлом году составил 29 млн т, из которых около 2 млн т — это дальневосточная соя, которая в основном экспортируется, пояснила замминистра. «Пока мы работаем над мощностями, мощности мы увеличиваем. И мы еще работаем над увеличением сырьевой базы», — приводит слова Лут ТАСС.



Экспортная пошлина на подсолнечник составляет 50%, но не менее чем $320 за тонну. Она действует до 31 августа 2023 года. Как ранее писал «Агроинвестор», депутаты Госдумы предложили обнулить экспортные пошлины из-за серьезного снижения цен на подсолнечник. «Это позволит продать избыток сырья на внешний рынок, снизит давление на внутренние цены, и сельхозпроизводители смогут получить необходимые средства на проведение полевых работ», — пояснял заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам проработать этот вопрос.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил поле.pф, что отмена пошлины не принесет никаких плюсов с точки зрения объемов реализации. «Мы просто поменяем переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью на продажу сырья. А в цене только проиграем, поскольку отмена защитных мер снизит ее еще больше», — отмечал он. Также Мальцев напоминал, что переработчики добивались введения экспортной пошлины на подсолнечник много лет. По его словам, она защищает внутренний рынок переработки масличных и стимулирует инвестировать в строительство новых мощностей. Глава союза также добавил, что низкие цены — «это конъюнктурный провал рынка, который просто надо переждать». По оценке союза, в ближайшее время рынок должен ожить, и продажи пойдут вверх.



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, обнуление или значимое снижение пошлины на экспорт подсолнечника позволило бы снизить потери из-за падения качества семечки и поддержать производителей. «На два-три месяца было бы неплохо убрать пошлину и дать вывезти какой-то объем. Имело бы смысл к рекомендациям депутатов прислушаться», — цитирует Рылько поле.pф.



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