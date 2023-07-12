19-20 июля в Москве состоится летняя аграрная конференция «ГДЕ МАРЖА 2023»

Конференция проводится в двух форматах: офлайн — личное присутствие в отеле Radisson Collection Hotel и онлайн-трансляция

Регистрация.



Предварительная программа.



Среди новых выступающих и участников круглых столов:



Андрей Бодин, председатель правления Союза сахаропроизводителей России;



Максим Жалнин, генеральный директор компании «Октябрьское»;



Инна Зайченко, первый заместитель директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна»;



Салис Каракотов, генеральный директор «Щелково Агрохим»;



Евгений Коркунов, менеджер проекта «Электронная очередь» компании «Порт Транзит».



Среди новых зарегистрировавшихся участников конференции в формате офлайн: агрофирма «Павловская нива», «Агротрейд Регион», «Севтранслайн», «Порт Высоцкий», ГК «Эфко», Альфа-Банк, BEFL, Промсвязьбанк, «Управление капиталом», «Легендагро Приморье», «Петрохлеб-Кубань», «Российский экспортный центр», «Сингента», «ФосАгро-Регион», «Артель», концерн «Покровский», ТЗК ЭКСПО, «Русская аграрная группа», СХП «Терский», «КВС РУС», ТД «Яхрома», «Амурагроцентр», «Ликвифорс», УТТ «Усть-Луга», Fergus Kazakhstan, КФХ «Агат», НТК, «Шуюань Интернейшенл», «Норд», «Агро Активы», «Агропромышленная компания», «АЕОН Агро», «Нива» (Самарская обл.), Совкомбанк, агрохолдинг «Казьминский», ассоциация «Руспродсоюз», «Дон-Трейд», «Грейн-Экспорт», Нижнетагильская птицефабрика, «Диво Алтая», «Порт Транзит», «Октябрьское», «ЮЗР1», «Грейн Фудс», Agthia Group, Сабуровский комбинат хлебопродуктов и др.



Спонсор — «Порт Транзит», https://port-tranzit.ru.



«Порт Транзит» — IT-компания, развивающая цифровые решения в сфере зерновых грузоперевозок и торговли зерновыми, резидент Сколково. С 2007 года разработали и запустили «Сервис электронной очереди» — продукт в сфере автоматизации перевозок, а также создают и поддерживают сообщество для быстрого контакта перевозчиков и заказчиков перевозок, популяризируют электронный документооборот среди всех участников рынка АПК.



Звуки рояля добавят нашему вечеру 19 июля настроение праздника. Виртуозный пианист Иван Алексеев исполнит давно любимые всеми мелодии. Мы услышим музыку из кинофильмов, джаз и классику. В его репертуаре популярная музыка (Beatles, Elton John, Queen, Шарль Азнавур, Ten Sharp, M. Albert), джаз (Дж. Гершвин, А. К. Жобин, М. Легран, О. Питерсон, Б. Эванс), классика (Шопен, Бетховен, Рахманинов, Скрябин, Бах) и многое другое. Время идет, а музыка не стареет и всегда находит в нашем сердце отклик.



В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.



Материалы предыдущих конференций.

