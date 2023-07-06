Минсельхоз оценил объем рынка семян в 200 млрд рублей

Рисков дефицита семян на российском рынке нет Pixabay

Российские сельхозпроизводители в организованном секторе ежегодно тратят на семена 200 млрд руб. Такую оценку в ходе Всероссийского дня поля — 2023 привел директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов, пишет пoлe.pф. По его словам, это огромная сумма, и отечественным семеноводам нужно бороться за этот рынок.



«У нас есть достаточно серьезные сложности и риски, будем об этом объективно говорить, — признал Некрасов. — Но мы надеемся, что отечественное семеноводство и селекция позволят нам в полной мере и качественно заменить те выпавшие продукты, которые сегодня ушли с российского рынка. С другой стороны, их уход освобождает ниши для наших селекционеров и бизнеса».



В стране высокая доля семян зерновых культур отечественной селекции, тогда как сахарная свекла, кукуруза и картофель остаются в «зоне риска», отметил чиновник. Ранее Минсельхоз оценивал обеспеченность семенами сахарной свеклы по итогам 2022 года на уровне 1,8%, картофеля — 6,7%, кукурузы — 41,8%. Некрасов уточнил, что ведомство готовит все необходимые нормативные документы, чтобы новый закон «О семеноводстве», предусматривающий локализацию производства импортных сортов и гибридов в России, с сентября 2023 года заработал в полном объеме.



Ранее «Агроинвестор» писал, что Европейская ассоциация участников рынка семян Euroseeds (Bayer, BASF, Corteva и др.) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором предупредила о рисках для дальнейшей работы компаний-членов объединения из-за новых требований к локализации производства в России. Членов Euroseeds беспокоит обязанность иностранных производителей создавать совместные предприятия с местными организациями с долей нерезидентов не более 49%, выполнять селекцию полного цикла и отчитываться о локализации Минсельхозу. Также ассоциация видит риски в привязке локализации производства с таможенным регулированием. Новые правила локализации угрожают дальнейшей деятельности иностранных компаний в России, в том числе из-за отсутствия гарантий соблюдения прав селекционеров и ограничений в обороте семян, отмечают в Euroseeds.



В свою очередь Минсельхоз обратил внимание, что несколько крупных иностранных производителей семян выразили готовность к работе по новым правилам локализации производства в России, сообщал ТАСС. Ведомство также утверждает, что рисков дефицита семян на российском рынке нет, при этом приоритетной задачей является трансформация и ускоренное развитие российской селекции и семеноводства. В среднесрочной перспективе необходимо повысить самообеспеченность семенами до 75% в соответствии с пороговым значением Доктрины продовольственной безопасности, затем планируется поднять этот уровень примерно до 90%.



Ассоциация «Национальный семенной альянс» ранее оценивала, что под урожай следующего года на 44% посевных площадей подсолнечника в России будут использоваться семена отечественной селекции, что на 18% больше, чем в 2023-м. Доля российских семян кукурузы под урожай 2024 года может составить 73%. Также, по оценке Ассоциации, в России уже есть качественные родительские формы для обеспечения до 45% потребностей в семенах сахарной свеклы.



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