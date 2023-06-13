В России стартовала уборочная кампания

Минсельхоз прогнозирует урожай зерна на уровне 123 млн тонн Pixabay

Аграрии Хасавюртовского района Дагестана первыми в стране приступили к уборке зерновых, сообщает РИА «Дагестан». Хозяйству «Голден Стар» предстоит обмолотить 200 га озимого ячменя. Плановая урожайность — не менее 25 ц/га. Всего в республике озимые зерновые посеяны на 96 тыс. га.



«В этом году к уборке будет задействовано 425 зерноуборочных комбайнов, готовность составляет 95%, обеспеченность всего 63%. Нагрузка на один комбайн 330 га, это очень много, — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов. — В связи с этим в республике предпринимаются активные меры по укреплению технического потенциала, чему способствует заключенное главой Дагестана Сергеем Меликовым долгосрочное соглашение с “Росагролизингом”». Он добавил, что в прошлом году в Дагестане было собрано 465 тыс. т зерна, за пять лет производство увеличилось почти на 30%. По словам Шарипова, это результат использования лучших технологий и качественных семян.



Федеральный Минсельхоз в своем Telegram-канале сообщил, что к уборке зерновых также приступили аграрии Чеченской республики и Ставропольского края. В прошлом году первым о начале уборке зерновых и зернобобовых в регионе в середине июня сообщил Минсельхоз Крыма. Примерно тогда же уборочная кампания стартовала в Дагестане. Под урожай 2023 года крымские аграрии посеяли 542,1 тыс. га озимых культур, включая 512,3 тыс. га зерновых.



9 июня президент России Владимир Путин рассказал белорусскому лидеру Александру Лукашенко о том, что через 10 дней — две недели на юге России начнут уборку урожая озимых культур. Видео общения глав государств опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».



6 июня администрация Краснодарского края сообщала, что регион приступит к уборке зерновых в ближайшие две недели. Озимые на Кубани занимают 1,9 млн га, включая 1,6 млн га пшеницы. «В связи с непогодой нужно обратить особое внимание на готовность зерносушильных пунктов, чтобы сберечь весь урожай. Необходимо сделать все, чтобы обеспечить сбор зерновых на уровне прошлого года — не менее 12,4 млн т. Для этого у нас есть все условия», — отмечал в ходе краевого совещания губернатор региона Вениамин Кондратьев. Заместитель главы региона Андрей Коробка уточнял, что на уборку выйдет 40 тыс. сельхозмашин включая комбайны. Это позволит обмолачивать свыше 100 тыс. га посевов в сутки. По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства Краснодарского края собрали 15,5 млн т зерна.



В прошлом году валовой сбор зерна в России достиг 157,7 млн т, включая 104,4 млн т пшеницы. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, урожай зерна может составить 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. Как ранее писал «Агроинвестор», на днях Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России сразу на 3,5 млн т до 85 млн т без учета Крыма и новых регионов. Прогноз сбора фуражных зерновых увеличен на 0,1 млн т до 42,25 млн т.



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