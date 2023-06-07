Эксперты оценили ущерб для аграриев от разрушения Каховской ГЭС

В полной мере последствия катастрофы для АПК можно будет оценить в 2024 году Flickr.com

В этом году ущерб для аграриев от разрушения Каховской ГЭС на Днепре, произошедшего 6 июня, возможно, будет небольшим, всю его серьезность можно будет оценить в 2024 году. Об этом «Агроинвестору» сказал гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он подчеркнул, что на данный момент четкого мнения на этот счет нет. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что ущерб от аварии для отрасли АПК будет огромным. «Гидроэлектростанции являются большими источниками воды в открытом виде. Это заметно улучшает общий климат в регионе. Если воды не будет, то местность станет засушливой, увеличится разница температур ночью и днем. Все это в результате плохо скажется на растениях», — прокомментировала эксперт «Агроинвестору».



Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев считает, что спрогнозировать, будет ли дальше разрушаться Каховская ГЭС, пока невозможно. По его словам, которые приводит ТАСС, гидроэлектростанции нанесен серьезный ущерб, и отремонтировать ее, предположительно, нельзя. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что Каховское водохранилище через два-три дня прекратит существование из-за падения уровня воды, при этом сформируется новое русло Днепра. Леонтьев отметил, что разрушение приведет к проблемам при доставке воды в Крым.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут согласен, что последствия аварии полностью будут видны не в этом году, поскольку в ряде регионов, например, в Херсонской и Запорожской областях, очень большая доля орошаемого земледелия. «В Крыму его тоже достаточно. Очевидно, что сложности будут позже, но сейчас все водные ресурсы уже задействованы в новом урожае», — объяснил эксперт. Президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин сказал «Агроинвестору», что оценить ущерб от аварии для отрасли садоводства сейчас затруднительно, однако ясно одно — без необходимого объема воды в Крыму не будет ни садов, ни питомников, ни ягодников.



В Минсельхозе уже заявили, что прогноз урожая зерна в этом году не будет пересмотрен в связи с разрушением верхней части Каховской ГЭС, пишут РИА «Новости». Ранее перспективы валового сбора зерна оценивались на уровне 123 млн т с учетом новых регионов. В ведомстве пояснили агентству, что зерновые культуры под урожай 2023 года посеяны на неорошаемых землях.



Оценка ущерба для АПК возможна только после стабилизации уровня воды в водохранилище на определенных отметках, отмечает министерство. В Херсонской и Запорожской областях в этом году на орошаемых землях планировалось возделывать преимущественно овощи и картофель, вода для полива культур поступала по магистральным каналам из Каховского водохранилища. Однако со снижением уровня в водохранилище ниже определенных отметок поступление воды в каналы может частично или полностью прекратиться, подчеркнули в министерстве.



Каховская ГЭС обеспечивала регулирование стока реки Днепр для обеспечения электроэнергии и водоснабжения засушливых южных районов, а также навигации от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым.





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