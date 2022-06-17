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В России стартовала уборочная кампания

В Крыму собрали первую тысячу тонн озимого ячменя

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Валовой сбор зерна может стать одним из лучших в истории страны
"Ростсельмаш"
Валовой сбор зерна может стать одним из лучших в истории страны
"Ростсельмаш"

В России началась уборка зерновых и зернобобовых. Как сообщил Минсельхоз Крыма, первые 260 га ячменя обмолочены в Джанкойском и Ленинском районах, собрано более 1 тыс. т, средняя урожайность составила около 40 ц/га. Ранее агроведомство региона сообщало, что старт уборочной кампании намечен на третью декаду июня.

«В этом году крымским аграриям предстоит убрать около 800 тыс. га, из которых 592 тыс. га зерновых и зернобобовых культур — это на 16 тыс. га больше по отношению к 2021 году», — сказал министр сельского хозяйства республики Юрий Мигаль, пожелавший сельхозпроизводителям «богатого урожая, отличной погоды и стабильного дохода». В прошлом году крымские аграрии намолотили около 1,5 млн т зерна — на 48% больше, чем в 2020-м.

Также к уборке озимых зерновых приступил Дагестан. В Хасавюртовском районе ячмень обмолочен с более чем 100 га, средняя урожайность составляет около 28 ц/га. При этом состояние посевов позволяет рассчитывать на более высокие показатели, пишет газета «Вести Хасавюртовского района».

В 2021 году первым о начале сбора зерна в середине июня сообщил Дагестан. При этом массовая уборка из-за задержки сева стартовала позже. Так, Краснодарский край начал обмолот озимых в начале третьей декады месяца.

Между тем, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах Петербургского международного экономического форума сказал, что посевная кампания в стране почти завершена, яровые заняли 98% от плановой площади. По его словам, для получения хороших результатов сформированы все условия: аграрии заранее подготовились к посевной, а правительство приняло меры, которые позволили обеспечить производителей доступными удобрениями, кредитами и другими ресурсами, пишет «Российская газета». «В этой связи ожидаем, что урожай будет достойным, в частности по зерновым — одним из лучших в истории России», — отметил глава агроведомства.

На днях Институт конъюнктуры аграрного рынка повысил базовый прогноз урожая пшеницы в этом году на 2 млн т до 87 млн т, что может стать рекордным показателем, в целом валовой сбор зерна может составить 133,5 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» в мае увеличил свой прогноз сбора пшеницы в России с 87,4 млн т до 88,6 млн т.

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Татьяна Кулистикова 

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