Погодные условия в Сибири и на Урале вызвали сложности с посевами

Засухи в Сибири и на Урале пока нет, но наблюдаются «засушливые явления» flickr.com

В ряде регионов Сибири и Урала из-за жары и дефицита осадков возникли сложности с посевами. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс». «Уже сделан прогноз, будет хороший урожай, более детальные оценки будут позже. Но появились сложности. Дефицит осадков особенно ощущается на Урале и очень сильно — на юге Западной Сибири, это сопровождается еще жарой невыносимой — плюс 38-40 градусов. Это, конечно, создает сложности, приводит к угнетению растений», — цитирует его агентство. Однако, по словам Вильфанда, в ближайшие дни ожидаются осадки, что может улучшить ситуацию. В прошлом году на Урале и в Сибири было собрано 18 млн т зерна, а в этом году эксперты прогнозируют урожай на уровне 14,5-15 млн т.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что в Сибири и на Урале пока нет засухи, скорее, это «засушливые явления», которые наблюдаются на Южном Урале, в Зауралье и на Юге Западной Сибири. «Оснований для того, что в этом году может повториться засуха 2012 года, сейчас нет», — отметил эксперт. По его словам, осадки ожидаются 12-13 июня.



К 6 июня Уральский федеральный округ превысил показатели сева на 3,2% от прогнозных. В Сибири сев зерновых проведен на 97% запланированных площадей. По пшенице регион превосходит плановые показатели на 2,1%. В том числе перевыполнили план Новосибирская и Омская области, привел данные Петриченко. «Это как раз те регионы, где все тревожно смотрят на засуху», — отметил он.



Между тем, в Купинском районе Новосибирской области из-за почвенной засухи уже ввели режим ЧС. Как сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, тяжелая ситуация наблюдается еще в пяти районах, где также рассматривают возможность введения ЧС.



Минсельхоз ожидает, что в 2023 году урожай зерна с учетом новых регионов составит 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. Петриченко сказал «Агроинвестору», что его последняя оценка по сбору зерна составляет 129,3 млн т, из них 82 млн т — пшеницы. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина ранее говорила, что ее оценка сбора зерна находится на уровне 130-131 млн т, из который 84-85 млн т — пшеница.



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