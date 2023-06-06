Посевы сои в этом сезоне могут быть рекордными

Минсельхоз прогнозирует урожай масличных на уровне 26 млн тонн Pixabay

В России ожидается рекордная площадь сева сои. По подсолнечнику и рапсу показатели могут быть немного ниже рекордов прошлого года, но тоже высокие. Об этом «Агроинвестору» сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он добавил, что называть показатели в цифрах пока рано. По данным Минсельхоза, к 6 июня подсолнечником засеяно 9,2 млн га, рапсом — 1,5 млн га, соей — 3,2 млн га. В прошлом году, по данным Росстата, подсолнечник занимал 10,1 млн га, соя — 3,5 млн га, рапс — свыше 2,3 млн га.



Валовой сбор масличных в 2022 году составил 29 млн т, в этом году Минсельхоз прогнозирует урожай на уровне 26 млн т. В том числе, по оценке Минсельхоза США, в этом году Россия останется крупнейшим производителем подсолнечника. Ожидается, что его сбор составит 16,5 млн т, что немного выше прошлогоднего показателя в 16,25 млн т (без учета Крыма).



По данным Росстата, в прошлом году в стране было собрано 16,35 млн т подсолнечника, крупнейшим производителем стала Саратовская область с более чем 2,2 млн т. Агроведомство региона рассчитывает, что в этом году будет собрано 1,9 млн т подсолнечника, об этом глава области Роман Бусаргин сказал на итоговом заседании Коллегии федерального Минсельхоза.



В конце мая исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил «Российской газете», что делать прогнозы по объему производства подсолнечника рано. Однако хороший урожай положительно скажется на производстве и экспорте масла и шрота, отмечал он. Аналитики Минсельхоза США считают, что Россия в новом сезоне поставит на мировые рынки 4,1 млн т подсолнечного масла против 3,95 млн т в 2022/23-м, поставки подсолнечного шрота вырастут на 150 тыс. т до 2,4 млн т, маслосемян подсолнечника — сократятся на 50 тыс. т до 500 тыс. т.



Аграрии Амурской области, крупнейшего региона по производству сои (в прошлом году ее урожай там составил почти 1,6 млн т из в целом около 6 млн т по России), к 5 июня выполнили план по ее севу на 94,2%, сообщает Минсельхоз региона. Соя заняла 804,3 тыс. га, в 2022 году в это время она была посеяна на 596,7 тыс. га. В мае президент Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ отмечал, что производство сои в Амурской области нужно развивать, потому что ее поставки в Китай будут очень выгодными.



Красноярский край, ставший лидером по валовому сбору рапса в 2022 году (427,6 тыс. т из около 4,5 млн т собранных в целом по стране, по данным Росстата), в третьей декаде мая посеял рапс на 146 тыс. га - около 58% от плана, сообщало Министерство сельского хозяйства и торговли региона. В марте ТАСС со ссылкой на ведомство писал, что в этом году посевы рапса в крае будут увеличены на 8,8% и достигнут 252 тыс. га.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

