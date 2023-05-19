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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Эксперты оценили объем урожая зерна в 2023 году

Он может составить не менее 130 млн тонн

| Агроинвестор |

Сбор пшеницы может превысить 80 млн тонн
Сбор пшеницы может превысить 80 млн тонн

Эксперты, выступившие на Всероссийском зерновом форуме в Сочи, прогнозируют, что сбор пшеницы в России в 2023 году превысит 80 млн т, пишет «Интерфакс». Так, руководитель аналитического центра компании «» Игорь Павенский сообщил, что прогноз сбора пшеницы был повышен до 84,1 млн т благодаря улучшению ситуации на Юге и в Поволжье. Сбор зерна в целом в России он прогнозирует на уровне 129,8 млн т.

Экспорт зерна из России с июля 2022 года по апрель 2023-го составил рекордные 50,7 млн т. Прогноз на сельхозгод в целом — 59,3 млн т, а с учетом зернобобовых и муки — 62 млн т. Экспорт пшеницы из России в июле-апреле составил 41 млн т, это на 10,7 млн т больше показателя годом ранее. Прогноз экспорта этой агрокультуры за весь сельхозгод составляет 48 млн т. С учетом вывоза в мае 4,4 млн т это вполне допустимая цифра, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Павенского.

Компания «МЗК Экспорт» также прогнозирует сбор пшеницы свыше 80 млн т и оценивает экспортный потенциал на новый сезон в размере 40 млн т. рассчитывает на сбор 123 млн т зерна, в том числе 78 млн т пшеницы. По данным , в 2022-м валовой сбор зерна составил рекордные 157,7 млн т.

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко сказал «», что его последняя оценка по сбору зерна в России составляет 129,3 млн т, из них 82 млн т — пшеницы, однако сейчас она будет корректироваться в сторону повышения. По его словам, урожай зерна может быть не менее 130 млн т. По словам эксперта, ситуация с озимыми в России сейчас неплохая. «По севу яровых все тоже достаточно позитивно. К 16 мая есть небольшое отставание по Сибири, однако это нестрашно, так как в остальном все хорошо. Поэтому майские расчеты окажутся выше апрельских», — рассказал Петриченко.

Директор аналитического департамента Елена Тюрина сказала «», что ее оценка сбора зерна находится на уровне 130-131 млн т, из который 84-85 млн т — пшеница. «Посевная идет достаточно планомерно, значимых проблем нет. Единственное — рост себестоимости, о котором говорят большинство производителей зерна, особенно некрупных. Здесь будет очень важна отпускная цена и то, как она будет формироваться», — отметила Тюрина.

Накануне глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании у президента Владимира Путина сообщал, что общая посевная площадь в этом году превысит 85 млн га.  Он также выразил уверенность в получении урожая, который обеспечит и внутренние потребности, и экспортный потенциал. По его словам, 93% озимых взошли в нормальном состоянии, но в отдельных регионах пришлось пересеивать выпавшие площади. К уборке озимых планируется приступить в июне, яровой сев должен завершиться в июле. Сейчас яровыми засеяно более половины от запланированных площадей — 33,2 млн га из 57 млн га, — динамика сева выше прошлогодней, отмечал Патрушев.

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