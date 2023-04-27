ИКАР: ситуация с недостатком риса в мире не является критической

Мировое производство риса в сезоне-2022/23 сократится на 6 млн тонн Pixabay

Ситуация с недостатком риса в мире не является критической, так как объемы производства близки к рекордным, также имеются переходящие остатки. Об этом журналу «поле.рф» заявила заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, запрет на экспорт риса из России (был введен с июля 2022 года) помог стабилизировать обстановку на внутреннем рынке.



В то же время аналитики Fitch Solutions прогнозируют дефицит риса в сезоне 2022/23 в 8,7 млн т, что является самым значительным показателем за последние 20 лет, пишет «Интерфакс». По словам экспертов, погодные условия в Китае и Пакистане ограничивают поставки на мировой рынок, что приводит к росту цен на эту агрокультуру до максимального уровня за последние 10 лет — $17,3 за 100 фунтов (45,4 кг).



Как сообщает Международный совет по зерну (МСЗ), отражая снижение урожаев в Азии и Америках, мировое производство риса в сезоне 2022/23 сократится на 6 млн т. В то же время ожидается небольшой спад потребления. Запасы могут сократиться, что во многом объясняется их более низким уровнем к началу сезона. «Оценки по сезону-2023/24 указывают на восстановление мирового производства до нового пика. Это связано с более крупными урожаями у азиатских производителей. Хотя расширение спроса на продукты должно привести к росту потребления, большой урожай все же позволит несколько увеличить запасы, в том числе в крупнейших странах-экспортерах», — считают эксперты МСЗ.



В 2022 году, по данным Росстата, в России было собрано 923 тыс. т риса, что на 14,2% меньше, чем в 2021-м. Одна из причин — авария на Федоровском гидроузле в апреле прошлого года, которая привела к сокращению посевных площадей и общего урожая. Из-за проблем со сбором производители рисовой крупы повышали цены на нее, хотя Минсельхоз и заявлял, что оснований для роста стоимости в этом сезоне нет: производство крупы из риса за прошлый год выросло на 2,6%. Экспорт риса из России закрыт до июня, правительство будет предпринимать дальнейшие действия, исходя из видов на будущий урожай, сказала Глазунова «поле.рф».



Пресс-служба правительства Краснодарского края на прошлой неделе сообщала, что в 2023 году регион рассчитывает получить урожай риса в объеме 580-600 тыс. т. Это позволит сохранить стабильность на продовольственном рынке. Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка на краевом совещании также отмечал, что сейчас в России риса достаточно и предпосылок к дефициту нет. На заводах организована стабильная работа по производству крупы. Краснодарский край является регионом — лидером по производству риса-сырца и рисовой крупы в России.



По данным источника «Коммерсанта», в 2023 году из-за аварии на Федоровском гидроузле цены на рис могут вырасти на 10-30%. В свою очередь заместитель директора «Федерального научного центра риса» Виктор Ковалев рассказал РБК, что рост цен на рис не будет связан с дефицитом и недобором урожая культуры. «Нынешние цены достаточно высокие, но они не связаны с дефицитом риса. Они связаны с тем, что подорожали ресурсы для рисовой отрасли. Рис — очень затратная культура, поэтому в посевную кампанию рисоводы должны иметь прочную финансовую базу. Если все будет хорошо, цены, я думаю, будут расти не выше уровня инфляции», — пояснил Ковалев.



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