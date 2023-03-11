В России есть потенциал увеличения производства проса

В прошлом году посевы проса в России снизились до 237,2 тысячи гектаров Pixabay

В прошлом году посевы проса в России снизились до 237,2 тыс. га против 294,8 тыс. га в 2021-м, следует из данных Росстата. Для сравнения, в 1991 году агрокультура занимала около 2 млн га. Хотя средняя урожайность за это время увеличилась примерно с 8 ц/га до 12,5 ц/га, у России есть большой потенциал для наращивания производства проса, в том числе для экспорта. Об этом директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков сказал в ходе пресс-конференции, приуроченной к проведению Международного года проса.



Пшено является одной из четырех основных круп наряду с гречкой, рисом и овсяными хлопьями. В то же время внимание к просу недостаточное, как правило, оно сеется только для севооборота, обратил внимание президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. Посевные площади год от года различаются, что приводит к тому, что цена на сырье и готовую продукцию может различаться в два раза.



Руководитель управления по взаимодействию с государственными органами торговой сети «Магнит» Юлия Храмайкова сообщила, что пшено ассоциируют со здоровым питанием и ЗОЖ 69% покупателей торговой сети. Для сравнения, самой правильной и здоровой крупой участники проведенного ритейлером исследования считают гречку — так думают 93% респондентов, затем идут овсянка и рис — 87% и 86%. Тем не менее, по итогам января-февраля по объему продаж в магазинах сети пшено стало третьим после гречки и риса. «Наверное, причина в достаточно низкой цене пшена — по сравнению с остальными крупами оно достаточно доступно, от 30,5 руб. за килограмм», — считает Храмайкова (цитата по «Прайм»).



Производство пшена по итогам 2022 года составило около 112 тыс. т — на 15 тыс. т больше, чем в 2021-м. Это самый высокий показатель с 2000 года — тогда объем выпуска был уровне 131 тыс. т, рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. «В последние несколько месяцев цены на пшено растут, хоть и небольшими темпами. Главная причина — подорожание проса, урожай которого в 2022-м стал самым низким с 2018 года: 309 тыс. т», — отметила она.



В феврале средняя цена на пшено в опте с НДС составляла 32,8 тыс. руб./т, тогда как в январе — 32,4 тыс. руб./т. «Для сравнения, годом ранее цены находились на уровне 29,2 тыс. руб./т и 28,9 тыс. руб./т соответственно. Своих пиков цены на пшено достигали в 2019 году — тогда они в отдельные месяцы в опте превышали 60 тыс. руб./т», — напомнила Глазунова.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что интерес аграриев к крупяным культурам, в частности к просу, а также к зернобобовым будет расти из-за того, что те экспортные пошлины, которые действуют на зерновые и масличные, стимулируют растениеводов к поиску новых ниш, еще не так явно затронутых государственным регулированием. «Просо — как раз та агрокультура, за снижение цен на которую государство не борется пошлинами, в то время как идеи зарегулировать вывоз гречихи и риса-сырца у чиновников перманентно возникают», — прокомментировал он «Агроинвестору».



При этом стоит понимать, что объем внутреннего потребления проса невелик, и сейчас спрос и предложение его на российском рынке сбалансированы, обратил внимание Корбут. «А вот экспортный потенциал у этой агрокультуры есть, так как в ряде стран Африки и Азии его потребляется достаточно много. Однако для того, чтобы наращивать отгрузки на внешние рынки, требуется достаточно большая работа по формированию рынков сбыта», — уверен он.



По словам Корбута, с сентября 2021-го по сентябрь 2022-го из России было вывезено 80 тыс. т проса. С сентября прошлого года по начало февраля текущего его отгрузки составили 38 тыс. т, что на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее.



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