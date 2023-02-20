Правительство не поддержало регулирование торговых наценок на продукты питания

Предыдущие попытки регулирования цен в среднесрочной и долгосрочной перспективах не давали ощутимых результатов Е. Разумный

Инициатива Госдумы ограничить торговые наценки на продукты питания первой необходимости не нашла поддержки у регуляторов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ответ Минсельхоза на постановление Госдумы по итогам доклада главы агроведомства Дмитрия Патрушева, сделанного в конце 2022 года. Тогда Госдума рекомендовала правительству рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости на уровне 10-15%.



Министерство не видит необходимости в таком регулировании и считает, что дополнительное вмешательство государства в отрасль может только «дестабилизировать экономику, лишив стимула для деятельности производителей и продавцов, привести к снижению налогов и дефициту товаров».



В Минсельхозе «Коммерсанту» уточнили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке сейчас стабильна. В Минпромторге считают, что жесткое госрегулирование цен на постоянной основе способно оказать негативное влияние на экономику. В ФАС отметили, что добровольные обязательства сетей позволили снизить наценку по позициям «первой цены» 25 социально значимых продуктов до минимума.



Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов считает, что инструменты саморегулирования в сфере ритейла являются более эффективными. Например, X5 Group добровольно приняла на себя обязательство по ограничению наценки на группу социально-значимых товаров. «Мы устанавливаем минимальную наценку на такие товары, перенимая на себя различные издержки», — сказал он «Агроинвестору».



Глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что поддерживает позицию Минсельхоза в данном вопросе. «Многолетний опыт мировой практики подтверждает, что прямое постоянное госрегулирование наценок неэффективно для решения социальных задач. Такая политика применялась в ряде европейских стран в 1950-е годы, в частности, во Франции. Она показала свою несостоятельность как с точки зрения обеспечения доступности продуктов и товаров первой необходимости для всех групп населения, так и с точки зрения поддержки агросектора», — отметил Караваев.



По его словам, чтобы стимулировать производителей и торговлю снижать цены хорошо себя зарекомендовали инструменты косвенного регулирования: таргетированное налогообложение, вплоть до пониженной ставки НДС на социально значимые товары, гибкая кредитная и налоговая политика, льготные условия аренды, а также мониторинг цен для антимонопольного контроля.



Караваев считает, что самыми эффективными способами сдерживания цен являются рыночная конкуренция, разнообразие видов и форматов торговой деятельности и ориентация производителей и торговых сетей на покупательную способность населения. Также он отметил, что в России уже есть инструмент временного регулирования цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Однако благодаря слаженным действиям государства и бизнеса и ответственному подходу ритейла необходимости в применении данного механизма не возникало.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что все предыдущие попытки регулирования цен в среднесрочной и долгосрочной перспективах не давали ощутимых результатов и сопровождались сокращением ассортимента и возникновением локального дефицита на полке. «Такие риски всегда присутствуют при внедрении механизмов внешнего регулирования. Рыночные методы, в основе которых лежит здоровая конкуренция, традиционно вносят меньше искажений в бизнес-процессы как сетей, так и поставщиков», — сказал он «Агроинвестору».



По его мнению, в текущей экономической ситуации со стороны государства необходимы меры, направленные на поддержку населения, например, оказание адресной помощи малоимущим гражданам. Это могло бы стать альтернативной регулированию цен, исключило бы риски ухода с рынка тех или иных игроков, и имело бы более позитивные эффекты для потребителей.



Леонов также указал на важность того, чтобы все участники рынка на практике внедряли нормы саморегулирования, прописанные в КДП и решениях комиссии по его применению. В частности, долгосрочное планирование поставок, которое сегодня применяется крайне редко, избавит участников рынка от необходимости закладывать риски в цену товара, считает он.



В перечень социальных продуктов питания первой необходимости, утвержденный правительством, входят 24 позиции, в том числе отдельные виды мяса (куриное мясо, говядина и свинина на кости), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, рис, гречка), овощи (картофель, белокочанная капуста, лук и морковь), яблоки. Правительство может вмешаться в ценообразование, если какой-то продукт из списка подорожал в одном из регионов более чем на 10% в течение 60 дней, для него могут установить предельные розничные цены на срок до 90 дней.



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