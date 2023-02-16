Посевы риса на Кубани планируется оставить на уровне прошлого года

В прошлом году рис в Краснодарском крае был посеян на площади 92 тысяч гектаров Pixabay

В 2023 году рисоводы Краснодарского края планируют сохранить посевы риса на уровне прошлого года, когда они составили 92 тыс. га. Такие цифры уже согласовали в Минсельхозе региона и федеральном агроведомстве, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Национальный рисовый союз» Михаила Радченко.



Посевы риса могут увеличиться, если временную дамбу Федоровского гидроузла укрепят до 10 апреля, уточнил он. В этом случае площадь вырастет до 115 тыс. га. Сейчас работы идут по графику, добавил Радченко. Он отметил, что также корректировка посевных площадей может производиться по итогам прогноза синоптиков о запасах выпавшего снега в горах к первой декаде марта. Проект нового гидроузла планируется разработать в этом году, а завершить его возведение — в 2024—2025 годах.



Авария на Федоровском гидроузле на реке Кубань произошла 22 апреля. Председатель Совета «Национального рисового союза» Игорь Лобач тогда говорил «Агроинвестору», что это создало серьезные риски для отрасли: гидроузел используется для орошения рисовых чеков Красноармейского, Калининского, Крымского и Абинского районов Краснодарского края.



Южный рисовый союз тогда оценивал, что из-за обрушения дамбы есть риск не посеять 67 тыс. га риса из запланированных 119 тыс. га. В результате было засеяно 92 тыс. га. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в октябре прошлого года говорил, что глубина повреждений на Федоровском гидроузле позволит региону вернуться к прежним объемам производства риса уже в этом сезоне.



В декабре прошлого года в причастности к аварии обвинили местное управление «Кубаньмелиоводхоз». По данным прокуратуры, заместитель директора ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» Сергей Якуба знал об аварийном состоянии плотины, тем не менее, дал указание запустить воду в оросительную систему, что привело к разрушению мелиоративного сооружения.



В январе РБК со ссылкой на заявление «Кубаньмелиоводхоза» писал, что строительство подпорного гидроузла вместо разрушенного в 2022 году Федоровского гидроузла планируется завершить до конца 2025 года. Строительство обойдется в 7,35 млрд руб. Средства будут выделены из федерального бюджета. Планируется сохранить пропускную способность на новом гидроузле на уровне 1,4 тыс. кубометров в секунду, сообщал «Кубаньмелиоводхоз». По расчетам, этого должно быть достаточно для наполнения оросительных систем в Красноармейском, Калининском, Абинском и Крымском районах Краснодарского края. Место строительства нового объекта к тому моменту не было определено.



Между тем, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз Крыма, в регионе в 2023 году засеют рисом 3,5 тыс. га, что в пять раз больше, чем в 2022-м. При этом в ноябре агроведомство республики рассчитывало увеличить площади под рисом до 4,5 тыс. га. В прошлом году Крым впервые после 2013 года получил урожай риса, собрав почти 6 тыс. т с площади около 675 га.



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