Производители риса уведомили торговые сети о росте цен на 8-30%

Производство риса в 2022 году достигло рекордных 529 тысяч тонн Pixabay

Производители риса-крупы сообщили торговым сетям о повышении цен из-за проблем с урожаем. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник среди поставщиков. По его словам, неблагоприятные погодные условия в основном регионе-производителе риса — Краснодарском крае — привели к снижение качества сырья, а большая доля отбраковки ведет к увеличению стоимости крупы.



Представитель «Ленты» подтвердил изданию, что компания получила уведомление о повышении цен на рисовую крупу на 15-30% в зависимости от производителя. Однако сеть не готова транслировать рост цены на потребителей и ожидает стабилизации ситуации. В другой сети сообщили, что два производителя уведомили о повышении цен на рисовую крупу с 27 марта на 8-19%. Решения о пересмотре цен пока не приняты.



Собеседник «Коммерсанта» еще в одной крупной сети подтвердил, что все основные игроки на рынке заявили о повышении цен из-за проблем с урожаем риса. «Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке», — говорит он. Получение уведомлений о повышении цен на крупу минимум на 10% со ссылкой на неурожай подтвердил и четвертый источник издания.



При этом, как сообщает ТАСС, Минсельхоз не видит оснований для роста цен на рис в России в текущем сезоне, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза. Министерство отмечает, что качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских перерабатывающих предприятий. Кроме того, за прошлый год производство рисовой крупы в России выросло на 2,6%.



«По результатам мониторинга анализа и оценки объема потребительских свойств риса, из обследованных 867,1 тыс. т порядка 96,11% риса соответствует первому-третьему классу, не соответствует ГОСТ только 3,89%», — уточняется в сообщении. По данным Минсельхоза, цены на сырье сейчас стабильны, как и розничные цены на крупу в торговых сетях. Так, по данным Росстата на 13 марта, относительно начала года рис подешевел на 1,9%.



Весной 2022 года в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал водой большую часть рисовых полей региона. По оценке Национального рисового союза, площадь рисовых чеков в крае сократилась со 119 тыс. до 92 тыс. га, а валовой сбор риса снизился на 24% до 650 тыс. т.

По словам заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, из-за подорожания риса-сырца в последние несколько месяцев отмечался рост цен на крупу у производителей и оптовых поставщиков. Но на сегодня, скорее всего, повышение цен себя исчерпало, считает она. Как отмечает эксперт, вышедшие на днях окончательные данные Росстата показали, что валовой сбор риса в 2022 году составил 923 тыс. т против 1,07 млн т годом ранее, тогда как предварительная оценка была на уровне 798 тыс. т. Производство крупы в 2022 году достигло рекордных 529 тыс. т, потому насыщенность рынка остается высокой.



За январь-октябрь 2022 года производство рисовой крупы составило 430 тыс. т, что на 6,1% выше уровня прошлого года (плюс 24,8 тыс. т в физическом весе), сравнивает зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. По его словам, тонна рисовой крупы 1-го сорта в опте в среднем по стране на 17 марта стоила около 64,1 тыс. руб., в феврале — 63,8 тыс. руб. Год назад средние оптовые цены находились на уровне 51,6 тыс. руб./т, сказал он «Агроинвестору».



Председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач говорит, что в объединении не видят причин для роста оптовых цен на крупу. Это связано с тем, что сбор риса оказался больше, чем прогнозировалось изначально. Кроме того, в России действует запрет на экспорт риса, поэтому риса-сырца для производства крупы и обеспечения потребностей страны достаточно. «Но там, где уборка проходила поздно, качество могло снизиться, что может повлиять на выход самой крупы в соответствии с ГОСТом или ТУ», — прокомментировал «Агроинвестору» Лобач. Однако, обращает внимание он, и это не может привести к столь резкому росту цен.



По его мнению, в этом году рис при прочих равных будет дорожать в пределах инфляции благодаря сдерживанию цен на минеральные удобрения, средства защиты растений. Также удалось договориться с Минсельхозом о ценах на воду, решение было компромиссное и устраивающее производителей, отмечает Лобач. «Мы не видим роста цен прямо сейчас. На данный момент, наоборот, есть предпосылки к тому, что рис-сырец и крупа в оптовом звене стабилизируются или даже снизятся в цене», — считает он.

