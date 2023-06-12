Прогноз сбора озимой пшеницы пересмотрен в связи с улучшением условий на Юге flickr.com

Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России сразу на 3,5 млн т до 85 млн т без учета Крыма и новых регионов. Прогноз сбора фуражных зерновых увеличен на 0,1 млн т до 42,25 млн т. Минсельхоз России ранее сохранил без изменений свой прогноз производства зерна на уровне 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы с учетом новых регионов. Глобальный сбор пшеницы, по оценке американских аналитиков, может составить 800,19 млн т (789,76 млн т в майском отчете), фуражного зерна — 1513,29 млн т (1509,53 млн т).



Производство пшеницы в России будет на 8% меньше, чем в прошлом году, но на 7% выше среднего показателя за пять лет, подсчитал Минсельхоз США. Прогноз включает 61,5 млн т озимой пшеницы и 23,5 млн т яровой. Средняя урожайность оценивается в 3,09 т/га — на 4% больше, чем в мае, оценка посевной площади по сравнению с прошлым месяцем не изменилась — 27,5 млн га.



На долю озимой пшеницы обычно приходится около 70% от общего объема производства этой агрокультуры, говорится в обзоре. В этом месяце прогноз сбора озимой пшеницы пересмотрен в сторону увеличения в связи с улучшением условий в Южном федеральном округе, на долю которого приходится около 43% от общего объема урожая пшеницы, поясняют аналитики американского агроведомства.



Яровая пшеница в основном выращивается в Поволжье, на Урале и в Сибири. По данным российского Минсельхоза, которые приводятся в отчете, по состоянию на 1 июня яровая пшеница была посеяна на 13,2 млн га, тогда как год назад в это время она занимала только 11,7 млн га. Сев начался при благоприятных условиях, однако сейчас сухость и жара угрожают яровым культурам на Урале и в Сибири, обращают внимание американские аналитики.



Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отмечал, что в ряде регионов Сибири и Урала из-за жары и дефицита осадков возникли сложности с посевами. «Дефицит осадков особенно ощущается на Урале и очень сильно — на юге Западной Сибири, это сопровождается еще жарой невыносимой — плюс 38-40 градусов, — цитировал его «Интерфакс». Это, конечно, создает сложности, приводит к угнетению растений». По данным на 9 июня, в четырех районах Новосибирской области был введен режим ЧС из-за почвенной засухи. Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко говорил, что повреждены посевы яровых зерновых, многолетних кормовых трав, однако наибольший урон понесли посевы масличного льна, масштаб потерь будет уточняться.



На фоне увеличения прогноза валового сбора, Минсельхоз США также повысил оценку экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24 на 1 млн т до 46,5 млн т. Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом — ЕС — увеличен на 0,5 млн т до 38,5 млн т. Вывоз фуражного зерна из России в новом сезоне может составить 9,01 млн т (8,91 млн т, согласно майской оценке).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

