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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Русагро» закрыла сделку по покупке 50% акций НМЖК

Сделка позволит компании стать производителем майонезов и майонезных соусов №1 в России

| Агроинвестор |

«Русагро» рассчитывает на усиление масложирового бизнеса
«Русагро» рассчитывает на усиление масложирового бизнеса

Группа «», один из крупнейших в России вертикальных агрохолдингов, сообщила о закрытии сделки по приобретению 50% акций у российских акционеров и контроля над группой компаний . Стоимость сделки не уточняется.

«» направит свои усилия на развитие брендов и полное раскрытие потенциала инвестиций. Сделка позволит компаниям реализовать эффекты от совместных синергий на рынке шрота, масла, промышленных жиров, а также B2C продуктов, говорится в пресс-релизе. Безусловным приоритетом является сохранение надежной и эффективной работы группы в рамках действующих контрактов, подчеркивает «».

По словам гендиректора «» Тимура Липатова, контроль над позволит компании занять ключевые позиции в основных сегментах B2С рынка, в том числе, стать производителем майонезов и майонезных соусов №1 в России, существенно укрепить позиции в выпуске подсолнечного масла и сопутствующих продуктов из маслосемян, а также в ряде продуктовых категорий промышленных жиров. «Такое рыночное позиционирование позволит акционерам использовать эффекты масштаба, в том числе оптимизировать логистику и ряд иных статей затрат, снизить закупочные цены. Мы также рассчитываем на усиление масложирового бизнеса за счет команды и обмена лучшими бизнес-практиками», — приводятся его слова в сообщении «».

О том, что «» договорилась о приобретении контроля в , «» писал в конце июня. Представители «» неофициально говорили «Коммерсанту», что благодаря сделке доля группы на российском рынке майонеза увеличится с 15% до 28%, также она позволит занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов. Тогда же сообщалось, что интеграция в структуру «» может завершиться до конца этого года.

Группа владеет масложировым комбинатом в Нижнем Новгороде, маслоэкстракционными предприятиями в Урюпинске (Волгоградская область) и Сорочинске (Оренбургская область), а также элеваторами в Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в Башкирии. Компания производит майонезы и соусы «Ряба», «Сдобри», соусы и кетчупы Astoria, маргарин «Хозяюшка», спред «Кремлевское».

Активы «» расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. По данным на 31 марта 2023 года под контролем агрохолдинга было 668 тыс. га сельхозземель. Доля группы в производстве подсолнечного масла составляет 11% (второе место), промышленных жиров — 24% (второе место), потребительского маргарина и спреда — 23% (первое место), майонеза — 15% (третье место). Согласно отчету «» за 2022 год, доля в производстве промышленных жиров а прошлом году составила 5%, потребительского маргарина и спреда — 10%, майонеза — 13%.

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