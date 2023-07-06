«Русагро» закрыла сделку по покупке 50% акций НМЖК

«Русагро» рассчитывает на усиление масложирового бизнеса ГК НМЖК

Группа «Русагро», один из крупнейших в России вертикальных агрохолдингов, сообщила о закрытии сделки по приобретению 50% акций у российских акционеров и контроля над группой компаний НМЖК. Стоимость сделки не уточняется.



«Русагро» направит свои усилия на развитие брендов НМЖК и полное раскрытие потенциала инвестиций. Сделка позволит компаниям реализовать эффекты от совместных синергий на рынке шрота, масла, промышленных жиров, а также B2C продуктов, говорится в пресс-релизе. Безусловным приоритетом является сохранение надежной и эффективной работы группы НМЖК в рамках действующих контрактов, подчеркивает «Русагро».



По словам гендиректора «Русагро» Тимура Липатова, контроль над НМЖК позволит компании занять ключевые позиции в основных сегментах B2С рынка, в том числе, стать производителем майонезов и майонезных соусов №1 в России, существенно укрепить позиции в выпуске подсолнечного масла и сопутствующих продуктов из маслосемян, а также в ряде продуктовых категорий промышленных жиров. «Такое рыночное позиционирование позволит акционерам использовать эффекты масштаба, в том числе оптимизировать логистику и ряд иных статей затрат, снизить закупочные цены. Мы также рассчитываем на усиление масложирового бизнеса за счет команды НМЖК и обмена лучшими бизнес-практиками», — приводятся его слова в сообщении «Русагро».



О том, что «Русагро» договорилась о приобретении контроля в НМЖК, «Агроинвестор» писал в конце июня. Представители «Русагро» неофициально говорили «Коммерсанту», что благодаря сделке доля группы на российском рынке майонеза увеличится с 15% до 28%, также она позволит занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов. Тогда же сообщалось, что интеграция НМЖК в структуру «Русагро» может завершиться до конца этого года.



Группа НМЖК владеет масложировым комбинатом в Нижнем Новгороде, маслоэкстракционными предприятиями в Урюпинске (Волгоградская область) и Сорочинске (Оренбургская область), а также элеваторами в Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в Башкирии. Компания производит майонезы и соусы «Ряба», «Сдобри», соусы и кетчупы Astoria, маргарин «Хозяюшка», спред «Кремлевское».



Активы «Русагро» расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. По данным на 31 марта 2023 года под контролем агрохолдинга было 668 тыс. га сельхозземель. Доля группы в производстве подсолнечного масла составляет 11% (второе место), промышленных жиров — 24% (второе место), потребительского маргарина и спреда — 23% (первое место), майонеза — 15% (третье место). Согласно отчету «Русагро» за 2022 год, доля НМЖК в производстве промышленных жиров а прошлом году составила 5%, потребительского маргарина и спреда — 10%, майонеза — 13%.



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