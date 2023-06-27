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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Русагро» договорилась о получении контроля в ГК НМЖК

Сделка позволит компаниям получить синергические эффекты на рынке масложировой продукции

| Агроинвестор |

«Русагро» может увеличить свою долю рынка майонеза с 15% до 28%
«Русагро» может увеличить свою долю рынка майонеза с 15% до 28%

Группа «», крупный производитель масложировой продукции, договорилась о приобретении контроля в ГК , в состав которой входят два масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Представители «» неофициально сообщили изданию, что группа подписала соглашение о приобретении 50% ГК у российских акционеров и получении контроля над бизнесом.

Сделка позволит компаниям получить синергические эффекты на рынке масложировой продукции, выйти в новые категории и рынки сбыта, сказали «Коммерсанту» в «». Контроль над позволит «» стать основным производителем майонеза в России, увеличив долю рынка с 15% до 28%, а также занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов. Интеграция в структуру «» может завершиться до конца этого года.

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «», что потребление майонеза в последние годы в среднем стабильно составляет 4,5 кг на человека в год. Среди соусов майонез остается одним из самых популярных. По ее словам, около 12% производимого в России майонеза и майонезных соусов отправляется на экспорт. В планах многих компаний, в том числе «», приоритетным остается развитие экспортного направления. В России тенденций к резкому увеличению спроса на майонез в ближайшее время наблюдаться не будет, считает Петрова. «Исключением будет сегмент "ЗОЖного" и "псевдоЗОЖного" майонеза. В ситуации, когда спрос на продукцию стабилизируется, сделки M&A будут продолжаться», — добавила она.

Партнер консалтинговой компании «» Альбина Корягина сказала «», что рынок майонеза в России на данный момент является зрелым, его объем не будет расти в ближайшее время. «Поэтому это не покупка актива на растущем рынке в ожидании быстрой окупаемости. Это, скорее, консолидация зрелого рынка игроками для увеличения своей доходности за счет роста вала продаж, а не увеличения рентабельности этих продаж», — считает она. 

По ее словам, рынок в последние годы стал устойчивым, поэтому увеличение своей доли на рынке за счет поглощения других игроков, — при наличии свободных средств, — это верная стратегия. «При насыщенности российского рынка у производителей майонеза есть только один путь к росту продаж — это выход на экспортные рынки. И если рынки стран СНГ наши производители вполне освоили, то крупные страны вроде Китая или государств Ближнего Востока требуют большой работы по корректировки рецептуры, упаковки и условий поставок», — отметила Корягина. 

Она считает, что выходить на такие рынки удобнее в консолидированном виде, не создавая друг другу конкуренции. « уже сейчас вошел и закрепился на китайском и иранском рынках, и через покупку его доли "" получает не только производственные мощности и налаженный сбыт, но и уже работающий канал продаж на этих рынках, — сказала Корягина. — Поэтому стоимость приобретенного "" актива может быть чуть выше стоимости, рассчитываемой на основе существующих денежных потоков в ».

Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Коммерсанту», что «» в последнее время планирует расширять поставки в Китай и создала для рынка отдельную линейку майонеза. Согласно отчету компании, экспорт майонеза и соусов на его основе в 2022 году вырос на 4% до 97 тыс. т за счет увеличения поставок в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

«» является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка компании в 2022 году составила 240,2 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее. Активы компании расположены в 11 регионах России. На 31 марта 2023 года под контролем «» находилось 668 тыс. га сельхозземель.

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