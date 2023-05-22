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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Русагро» снизила инвестиции в первом квартале на 32,4%

Выручка группы сократилась на 23%

| Агроинвестор |

Большая часть вложений «Русагро» было направлена в сельскохозяйственный, мясной и масложировой сегменты
Большая часть вложений «Русагро» было направлена в сельскохозяйственный, мясной и масложировой сегменты

Инвестиции ГК «» за первый квартал текущего года уменьшились на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их объем в целом составил почти 2,09 млрд руб., говорится в отчете компании. Большая часть средств была направлена в мясной (665 млн руб.), сельскохозяйственный (769 млн руб.) сегменты, а также в масложировое (520 млн руб.) и сахарное (135 млн руб.) производства. В основном деньги вкладывались в покупку оборудования для поддержания и обновления производственных фондов.

В отчете также сказано, что чистая прибыль «» за первые три месяца 2023 года составила 5,4 млрд руб., что в 1,76 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Скорректированная EBITDA снизилась на 56%, до 7,13 млрд руб., рентабельность по этому показателю составила 15% против 26% годом ранее. Выручка сократилась на 23%, до 47,3 млрд руб.

«Выручка компании снижалась по всем дивизионам, кроме мясного, в основном в связи со снижением цен реализации на фоне падения мировых цен на продукцию и курса доллара к рублю с высокого уровня первого квартала 2022 года, а также переносом продаж сельскохозяйственной продукции из-за поздних сроков уборки, — приводятся в отчете слова гендиректора «» Тимура Липатова. Уменьшение EBITDA он объяснил падением выручки по всем бизнес-сегментам под давлением снижения цен реализации. По его словам, это снижение также было компенсировано ростом объемов производства мясного бизнес-направления как в Приморском крае после запуска свиноводческого кластера, так и благодаря повышению эффективности производства в ЦФО.

Согласно документации, в первом квартале этого года «» произвела 132 тыс. т сырого растительного масла, что на 25% меньше уровня аналогичного квартала годом ранее. Снижение обусловлено рыночной конъюнктурой и сложностями с отгрузкой судов из-за ледовой обстановки в Астрахани в январе и феврале 2023-го. 

Объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции составил 266 тыс. т, что на 18% меньше аналогичного квартала предыдущего года. Продажи сырого растительного масла снизились на 42% в связи с сокращением переработки семечки на фоне ситуации на рынке и сложностей с отгрузкой судов. Продажи шрота уменьшились на 11% вслед за снижением переработки подсолнечника.

Продажи ключевых категорий потребительской продукции составили 67 тыс. т. Сокращение составило 11%, оно объясняется эффектом высокой базы в первом квартале 2022 года, когда на фоне геополитических событий и в ожидании роста цен сложился повышенный спрос на продукцию. За отчетный период «» выпустила 89 тыс. т свинины в живом весе, что на 14% больше уровня аналогичного квартала предыдущего года. Рост показателя в основном обусловлен наращиванием производственных мощностей в Приморском крае.

Объемы продаж продукции свиноводства выросли на 19% до 72 тыс. т, прежде всего в связи с увеличением объемов производства в Приморском крае и повышением производственной эффективности в ЦФО в том числе за счет реализации проекта по расширению мощности обвалки.  Значительнее всех выросла реализация кускового мяса, сказано в отчете. Также компания выпустила 69 тыс. т сахара, что на 23% больше, чем было произведено в течение первого квартала 2022 года. Это связано с продлением срока работы заводов в сезоне 2022/23 до февраля 2023 года.

Объем реализации зерновых составил 88 тыс. т — снижение на 51%. Реализация пшеницы упала на 26% до 59 тыс. т, кукурузы — на 71% до 29 тыс. т. Весь объем кукурузы сезона 2022/23 законтрактован для реализации во втором и третьем кварталах текущего года на более выгодных условиях, отметили в компании. Продажи масличных выросли на 8% до 127 тыс. т в результате увеличения объемов реализации подсолнечника в 2,5 раза (+25 тыс. т) при снижении продаж сои на 15% (-16 тыс. т). 

«» создана в 1995 году, как группа компаний начала работать в 2003-м. Сегменты бизнеса «»: сахарный, масложировой, растениеводство, свиноводство. Активы холдинга расположены в Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Курской, Орловской, Самарской областях, а также в Приморском крае и в Екатеринбурге. Группа активно развивает экспортное направление.

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