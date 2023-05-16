«АСВА» начала строительство завода по переработке льна за 2,8 млрд рублей

До 70% продукции нового завода будет экспортироваться Pixabay

Компания «АСВА», владельцами которой являются ГК «Астон» и бельгийская Vandeputte, начала строительство завода по переработке льна и производству льняного масла, который станет крупнейшим в Европе, сообщает ТАСС. Завод планируется запустить в 2024 году в Новоалександровской промышленной зоне Ростовской области.



Мощность предприятия составит 148,5 тыс. т в год, в том числе 53,5 тыс. т льняного прессового масла и 90 тыс. т льняного жмыха. Объем инвестиций в проект достигнет 2,8 млрд руб., партнером проекта выступает «Газпромбанк». В рамках строительства предусмотрено создание 55 высокотехнологичных рабочих мест, а при выходе на полную мощность предприятие будет платить в бюджет региона до 150 млн руб. налогов.



Кроме того, в планах компании — строительство железной дороги протяженностью 2,8 км, что позволит принимать маршрутные поезда с льняным сырьем и отправлять поезда с готовой продукцией. Гендиректор «АСВА» Виталий Литовко в ходе церемонии закладки первого камня подчеркнул, что завод станет лидером на юге России и современным предприятием.



По его словам, которые приводит ТАСС, до 70% продукции нового завода будет экспортироваться, основными рынками станут Китай, Турция и Ближний Восток. Однако компания также стремится развивать внутренний рынок, оставляя минимум 10-15 тыс. т продукции в России. Как отметил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров, новый завод станет крупнейшим предприятием по переработке льна не только в России, но и в Европе.



О планах строительства завода по выпуску льняного масла «АСВА» сообщала еще в 2021 году. Тогда объем инвестиции оценивался в 1,6 млрд руб. Мощность предприятия должна составить 450 т в сутки. Годовой объем переработки льна заявлялся на уровне 160 тыс. т. Также предусмотрено создание емкостей по единовременному хранению до 30 тыс. т маслосемян льна.



Для нашей страны столь масштабный экспортоориентированный проект, безусловно, важен, говорил тогда «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «У нас сейчас низкая доля переработки масличного льна на фоне постоянного увеличения его производства и небольшого внутреннего потребления, поэтому любые объемы переработки будут стимулировать экспорт готовой продукции», — отмечал он. Проблем с сырьем у строящегося предприятия не будет, считает Мальцев, со сбытом также не должно возникнуть трудностей.



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