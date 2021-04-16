В Ростовской области строится крупнейший в мире завод по выпуску льняного масла

Предприятия будет перерабатывать 160 тысяч тонн масличного льна в год Pixabay

В Ростовской области продолжается строительство завода «АСВА» по производству льняного масла, начавшееся в прошлом году. Об этом говорилось на заседании совета по инвестициям при губернаторе региона, сообщает Don24.ru. В проект будет вложено 1,6 млрд руб. Мощность предприятия — 450 т в сутки. Годовой объем переработки льна составит 160 тыс. т. Предусмотрено также создание емкостей по единовременному хранению до 30 тыс. т маслосемян льна. Предприятие является совместным проектом компании «Астон» и бельгийской Vandeputte Huilerie. «Когда проект будет реализован в полном объеме, это будет самый крупный в мире завод льняного масла», — цитирует Don24.ru гендиректора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова. Выпуск продукции в тестовом режиме уже начался.



Для нашей страны столь масштабный экспортоориентированный проект, безусловно, важен, уверен исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «У нас сейчас низкая доля переработки масличного льна на фоне постоянного увеличения его производства и небольшого внутреннего потребления, поэтому любые объемы переработки будут стимулировать экспорт готовой продукции», — прокомментировал он «Агроинвестору». Проблем с сырьем у строящегося предприятия не будет, считает Мальцев. Со сбытом также не должно возникнуть трудностей: уменьшение предложения по льну компенсируется ростом предложения по продуктам его переработки, спрос на которые также устойчивый, говорит он.



Сейчас производства льна в основном развивается на Востоке страны — на Урале и в Сибири, отмечает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Это далеко от места строительства завода. На Юге, где масличный лен выращивался несколько лет назад, площади под ним значительно снизились, но при необходимости их можно увеличить», — рассуждает он.



Эксперт добавляет, что сейчас в России нет действительно крупных переработчиков масличного льна, и с этой точки зрения у проекта нет конкурентов. Вопрос в том, куда предприятие будет сбывать готовую продукцию. «Шрот и жмых будут востребованы животноводами, но сможет ли компания продать такие объемы масла — пока непонятно. Сейчас льняное масло экспортируется в мизерном объеме, так как оно почти не производится. Не уверен, что у льняного масла высокий экспортный потенциал, да и внутреннее потребление под вопросом», — обращает внимание Петриченко.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает завод по переработке льна интересным проектом. «Это нишевой рынок, пока не испорченный госрегулированием. Партнеры неплохо дополняют друг друга — «Астон» является одним из крупнейших трейдеров и переработчиков масличных, Европа и, в частности Бельгия — специалисты на рыке льняного масла, — комментирует он. — Отрадно, что еще есть компании, которые запускают новые заводы, с учетом текущего регулирования в отрасли, число инвесторов, желающих вкладываться в какие бы то ни было сектора сельского хозяйства, явно будет меньше». При этом Сизов добавляет, что предприятию придется участвовать в непростой конкурентной борьбе за сырье с другими переработчиками и экспортерами.



«Астон» и Vandeputte Huilerie объявили о создании совместного предприятия по переработке льняного семени и производству льняного масла в Ростовской области осенью 2019 года. Мощность предприятия тогда не уточнялась, объем инвестиций оценивался более чем в 1,5 млрд руб.

