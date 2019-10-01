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Инвестиции
«Астон» намерен запустить первый в стране завод по производству льняного масла
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
1 октября 2019
Проект будет реализован совместно с крупнейшим мировым переработчиком масличного льна
За последние пять лет посевные площади льна-кудряша выросли в 1,6 раза
Фото: flickr.com

Российская компания «Астон» и бельгийская Vandeputte Huilerie объявили о создании совместного предприятия по переработке льняного семени и производству льняного масла в Ростовской области. Как говорится в сообщении «Астона», с 26 сентября совместное предприятие функционирует под названием «AСВА» и выступает как автономная компания. Остальные бизнес-проекты участников СП останутся независимыми друг от друга.

«АСВА планирует инвестировать более 1,5 млрд руб. в строительство нового завода в Новоалександровской промышленной зоне Азовского района, который станет первым специализированным предприятием по переработке льняного семени в России», — говорится в пресс-релизе «Астона». Предприятие, как ожидается, будет запущено в работу осенью 2020 года. Мощность переработки компании не уточняют, представитель «Астона» от комментариев отказался.

Совладелец Vandeputte Huilerie Генри Вандепутте пообещал, что совместное предприятие «изменит правила игры и обеспечит устойчивую и конкурентоспособную по стоимости льняную продукцию по всему миру». Гендиректор «Астона» Вадим Викулов, в свою очередь, заметил, что компания Vandeputte «является крупнейшим игроком в Европе» и привнесла в проект более 130 лет опыта работы с льняным семенем.

Vandeputte Huilerie основана в Бельгии в 1877 году и является семейной компанией. Фирма перерабатывает исключительно льняные семена объемом 120 тыс. т в год и поставляет продукцию на их основе на мировой рынок. Как указано на ее сайте, компания перерабатывает более 10% мирового производства льняных семян и  выпускает льняное мыло, моющие и косметические средства, а также масла.

Посевные площади льна-кудряша увеличиваются в России все последние годы. В 2019-м этот показатель достиг 815 тыс. га, за последние пять лет увеличившись в 1,6 раза. Крупнейшим регионом-производителем является Омская область, на которую приходится более 15% всех площадей, также в топ-3 входят Челябинская область и Алтайский край (по 11%). В Ростовской области масличный лен занимает 63 тыс. га или 8% общероссийских площадей.

В настоящее время в России нет крупных маслоэкстракционных заводов, специализированных на переработке именно льна-кудряша, подтверждает консультант практики АПК компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева. «Однако в целом льняное семя, как и другие маслосемена, часто используются для повышения загрузки МЭЗов, особенно в центральных регионах России. Второй крупный центр переработки семян льна — Сибирь», — сказала она «Агроинвестору». По данным Росстата, в 2018-м производство льняного масла в России выросло более чем вдвое к уровню 2017-го, до 25 тыс. т. По словам Сысоевой, это произошло за счет развития производства в этих двух федеральных округах. «Стимулом для развития переработки является спрос со стороны Китая: в 2017 году туда было отправлено 158 т масла, а в 2018-м — уже 3 тыс. т», — акцентирует эксперт.

«Астон» - один из ведущих российских переработчиков масличных агрокультур и крупнейший экспортер растительных масел. В компанию входят предприятия по производству и переработке растительного масла в Миллерово и Морозовске (Ростовская область), совместное с ADM предприятие по производству крахмалов и сиропов в Рязанской и Владимирской областях, элеваторные комплексы в Ростовской области и Краснодарском крае, портовые терминалы, морские перевалочные комплексы. «Астон» стал третьим российским экспортером зерновых по итогам сезона-2018/19, согласно данным аналитического центра «Русагротранса».

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