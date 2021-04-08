Ярославская область планирует увеличить производство льна

Лен-долгунец — традиционная агрокультура для региона Pixabay

Одним из приоритетных направлений АПК Ярославской области является льноводство. Продукция из льна, произведенная здесь, поставляется в другие регионы России, а также экспортируется, сообщила пресс-служба правительства области.



Так, в Первомайском районе предприятие «Пречистенский» реализует инвестиционный проект по семеноводству, выращиванию волокнистых прядильных культур и их переработке. Компания планирует экспортировать длинные волокна в Китай, а короткие — отправлять на переработку по инновационным технологиям для текстильного производства. В 2021 году «Пречистенский» вложит в проект не менее 50 млн руб., общая сумма инвестиций составит 510 млн руб. До 2026 года предприятие планирует ввести в оборот до 12 тыс. га сельскохозяйственных земель, 3 тыс. га из них — под посевы льна.



В 2020 году в Ярославской области лен занимал 3,5 тыс. га, по этому показателю регион стал седьмым в стране и третьим — в ЦФО, отметило правительство области. Валовый сбор агрокультуры в прошлом году достиг 2,7 тыс. т — это восьмой результат по России и четвертый — в Центральном округе. С 2016 года площадь, занятая льном-долгунцом в регионе, увеличилась на 621 га, или 21,5%, валовый сбор с того времени вырос на 1,1 тыс. т (на 71%), урожайность — на 22,6% до 7,7 ц/га.



В Пошехонском районе области находится предприятие «Лен», имеющее статус элитного семеноводческого хозяйства по выращиванию семян льна-долгунца, писал в сентябре 2020 года «Коммерсантъ». По словам заместителя генерального директора компании Павла Коковцева, предприятие уже 10 лет сотрудничает с Институтом льна в Торжке, где покупает элитные сорта семян, чтобы на выходе получать хороший урожай тресты и волокна. «Семена мы производим и для себя, и на продажу. Также мы реализуем переработанное из льнотресты на нашем Пошехонском льнозаводе короткое и длинное волокно. Его покупают предприятия по всей России, которые производят из волокна, в частности, утеплители для домов и вату», — рассказывал тогда Коковцев.



Также регион уделяет внимание сохранению спроса на продукцию отечественных льноводов со стороны предприятий легкой промышленности. «Для аграриев это залог успешной работы в долгосрочной перспективе», — отметила пресс-служба правительства региона. На поддержку льноводов в этом году в регионе будет выделено 21,2 млн руб. Субсидии пойдут на проведение агротехнологических работ, покупку семян, на ввод в оборот земель и мелиорацию, а также на производство семян льна-долгунца. Новой стимулирующей мерой станет предоставление средств на произведенное и реализованное на переработку льноволокно. Субсидии предоставляются в рамках компенсирующей поддержки на проведение агротехнологических работ по ставке 3 тыс. руб. на 1 га посевной площади и стимулирующей субсидии на произведенное и реализованное льноволокно по ставке 4 тыс. руб. за тонну.



Лен является традиционной агрокультурой для Ярославской области. Льноволокно, получаемое в процессе переработки льна-долгунца, — ценное сырье для легкой промышленности. Из него изготовляют ткани различного назначения, нетканые материалы, крученые и сантехнические изделия. Относительно новые направления использования льносырья — это изготовление утеплителей для домов и экологически чистой льноваты.

