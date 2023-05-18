«Приморский» построит тепличный комплекс по выращиванию цветов за 4,6 млрд рублей

В 2025 году компания планирует собрать 10,5 млн роз Pixabay

ТК «Приморский» построит тепличный комплекс для круглогодичного выращивания роз на срез с применением инновационных технологий. Проект будет реализован на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в три очереди, инвестиции составят 4,6 млрд руб., сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. В 2025 году компания планирует собрать 10,5 млн роз, в 2028-м — 41,8 млн. Площадь теплиц за это время увеличится с 2,1 га до 15,5 га.



В дальнейшем планируется строительство легких теплиц для выращивания различных однолетних цветочных культур: тюльпанов, хризантем, лилий, гвоздик, ромашек, пионов, гладиолусов, а также рассады однолетних цветов для озеленения клумб и газонов, саженцев хвойных, плодовых и декоративных деревьев и кустарников.



Для повышения эффектности компания намерена внедрять современные технологии и использовать отечественные научные разработки. Для этого предполагается привлечь высококвалифицированных специалистов в области цветоводства защищенного грунта. По словам гендиректора «Приморского» Максима Мухалова, сегодня на российском рынке есть вполне эффективное оборудование и инженерно-технологические системы. С их помощью можно организовать непрерывное круглогодичное автоматизированное производство роз на срез в закрытом грунте на искусственном субстрате.



В 2022 году в России валовый сбор свежих срезанных цветов вырос на 18% примерно до 400 млн штук, сообщала пресс-служба Россельхозбанка. По оценкам экспертов банка, положительная динамика увеличения отечественного производства в данном сегменте сохранится: показатель может достигнуть 500 млн цветов до конца текущего года, а доля российских производителей на отечественном рынке может вырасти до 25%.



До конца 2023 года емкость всего российского рынка цветов составит 2 млрд штук при стоимостном объеме рынка более 200 млрд руб. с частичным изменением в структуре и логистике импортных поставок свежих цветов, прогнозировали аналитики. Если в последние четыре года в Россию поставляли цветы из Нидерландов (34%), Эквадора (33%), Белоруссии (9%), Кении (8%), Колумбии (6,6%), то в 2023 году рынок цветов будет обеспечен поставками российских производителей, а также стран Южной Америки и Азии, увеличатся объемы поставок из Турции, Беларуси, Армении и Китая.



В последние пять лет ключевые российские производители и импортеры сосредоточены на поставке роз (49% рынка), хризантем (15%), гвоздик (11%), весомую долю составляют также герберы (до 8%). Тюльпаны, продажи которых сезонны, занимают порядка 10% рынка. Характерной особенностью российского цветоводства аналитики Россельхозбанка называли неравномерность распределения мощностей. Географически выделяют два центра производства свежих срезанных цветов: Центральный и Приволжский федеральные округа — на их долю приходится более 60% объема всего валового сбора цветов.



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