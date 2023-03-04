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Расходы пчеловодов на экспертизу меда вырастут в разы

Это может привести к закрытию небольших пасек

| Агроинвестор |

Новые правила экспертизы призваны снизить количество недоброкачественного меда на рынке
Новые правила экспертизы призваны снизить количество недоброкачественного меда на рынке

С 1 марта 2023 года в России начали действовать новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда, перги и маточного пчелиного молочка, предназначенных для переработки и реализации в том числе на розничных рынках и ярмарках. При этом действие правил не распространяется на мед и продукцию пчеловодства, изготавливаемые в домашних условиях для личного потребления.  

В соответствии с новыми правилами, специалисты госветслужбы будут отбирать пробы и в срок не более трех часов проводить ветеринарно-санитарную экспертизу. В случае необходимости лабораторных исследований срок проведения ветсанэкспертизы не должен превышать 10 календарных дней с момента поступления проб в лабораторию и трех часов с момента получения результатов. Правила также определяют перечень необходимых документов для экспертизы. Это в том числе ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, ветеринарные сопроводительные документы на продукцию (или информация об оформлении ВСД в системе Россельхознадзора «ВетИС»). Также пчеловод должен представить сведения о применении ветеринарных препаратов и сроках их выведения из организма пчел.   

Партии меда будут исследовать по физико-химическим и органолептическим показателям (внешний вид, признаки брожения, аромат, вкус, цвет), по массовым долям воды, редуцирующих сахаров, сахарозы. Отдельно прописаны требования к ветсанэкпертизе продукции пчеловодства, к которой относится перга и маточное пчелиное молочко. Также теперь не реже одного раза в год мед и продукцию пчеловодства необходимо проверять на содержание токсичных элементов, пестицидов, ветеринарных препаратов, в том числе антибиотиков. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы выдается заключение о пригодности меда и продукции пчеловодства для использования в пищевых целях.

В «Федеральном научном центре пчеловодства» отмечают, что в числе отличительных особенностей, которые представлены в новых правилах, — расширенный перечень показателей для исследования. Также есть отличия значения показателей качества: в прежнем документе они имели устаревшие наименования, а также менее критичные требования. Кроме того, согласно новым правилам, показатели безопасности стали обязательными.

«В целом, новые правила предполагают ужесточение экспертизы качества и безопасности меда, другими словами, его проверку на более широкий, чем ранее спектр показателей, — прокомментировала «» младший научный сотрудник ФНЦ пчеловодства Оксана Серебрякова. — Причем контролироваться будут даже те показатели, которые, по сути, не являются ветеринарными». Она не исключает, что это повлечет за собой повышение стоимости исследования. В новом законопроекте обозначено определение показателей, которые осуществляются посредством более дорогостоящих методик, чем использовались ранее, добавляет она.

«Возможно, что после введения новых правил сократится количество небольших пасек, так как рентабельность производства и реализации товарной продукции в таких условиях у пчеловодов уменьшатся, — рассуждает Серебрякова. — С другой стороны, вероятно, разработчики новых правил экспертизы меда считают, что эти правила позволят снизить количество фальсифицированного и недоброкачественного меда на рынке и защитить от него потребителя».

Пчеловод, председатель общества пчеловодов Урюпинского района Волгоградской области Абуталыб Мирабталыбов подсчитал, что стоимость анализа меда в соответствии с новыми правилами вырастет в 10-30 раз и будет составлять от 25 тыс. руб. до 60 тыс. руб. в зависимости от региона. Для сравнения, раньше цены на экспертизу, опять же в зависимости от региона, были на уровне 1,8-2,5 тыс. руб. «Причем нет разницы, партию какого объема сдаешь на экспертизу — одну флягу в 25 кг или 200 кг — стоимость одинаковая. Фляга меда в опте стоит даже дешевле, чем расходы на экспертизу — менее 25 тыс. руб.», — подчеркивает он.

Конечно, новые правила контроля качества меда могут обернуться крахом для небольших пасечников, допускает пчеловод. А с мая текущего года также начнут действовать новые правила постановки на учет и маркировки пчел — маркироваться биркой должен будет каждый улей. «Сейчас мы пытаемся добиться того, чтобы ограничиться хотя бы одной биркой на пасеку, паспорт которой есть у каждого пчеловода, а не на улей, ведь, по сути, улей — это тара, — рассказал Мирабталыбов «». — Пчел из них пасечники пересаживают, когда производят чистку или когда ульи начинают роиться». 

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