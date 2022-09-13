Около 94% меда в России производится малыми хозяйствами и фермерами Pixabay

В 2022 году производство меда в России может вырасти на 9% по сравнению с показателем 2021-го и достигнуть 70 тыс. т против 64,2 тыс. т, прогнозирует Центр макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка. Экспорт меда к концу года может увеличиться на 15% до 4 тыс. т. Стабилизация производства меда наблюдается в нашей стране с 2020 года, подчеркивают аналитики.



Лидерами по производству меда, согласно данным аналитиков банка, по итогам прошлого года стали Башкирия (5,8 тыс. т), Татарстан (4,4 тыс. т), Алтайский (4,4 тыс. т) и Краснодарский (3,4 тыс. т) края, а также Белгородская (2,7 тыс. т), Воронежская (1,9 тыс. т), Оренбургская (1,7 тыс. т) и Орловская (1,5 тыс. т) области. В сообщении Россельхозбанка отмечается, что около 94% меда в России производится малыми хозяйствами и фермерами. При этом порядка 45% произведенного меда фермеры продают оптовикам и переработчикам. Остальная продукция реализовывается на ярмарках, рынках или через интернет. Как отмечают аналитики, это объясняется повышенным доверием со стороны покупателей к нефасованному меду.



В этом году российский мед поставляется в 26 стран. За первые пять месяцев текущего года экспорт составил 1,45 тыс. т, превысив показатель аналогичного периода 2021 года на 4%. Аналитики Россельхозбанка считают, что росту экспорта меда способствует, в первую очередь, увеличение его вывоза в Польшу в 2,4 раза (342 т). Также крупными покупателями являются Китай (212 т), Белоруссия (208 т), Сербия (164 т) и Казахстан (149 т). К 2025 году экспорт меда российскими производителями может быть увеличен еще на 1,5 тыс. т, прогнозируют аналитики.



Кроме того, они отмечают рост популярности меда, маркированного как органический или экопродукт, а также продуктов на основе меда (медовые суфле, мед с добавлением фруктов и ягод, медовые сорбеты и щербеты). Они связывают это с тем, что все больше людей придерживаются здорового образа жизни. Уже к 2025 году 15% экспорта российского меда, то есть до 600 т, будет составлять органический мед, прогнозирует Россельхозбанк. Драйверами увеличения его экспорта могут стать важные регуляторные нововведения, которые направлены на создание условий по сохранению пчелосемей и развитию пчеловодства.



Между тем, в ряде регионов России наблюдается массовая гибель пчел. Так, управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай возбудило 19 дел об административных правонарушениях по итогам внеплановых выездных проверок, поводом для которых стали обращения о гибели пчел. Дела возбуждены за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, сообщила пресс-служба ведомства. Во время внеплановых проверок установлено, что нарушали правила как сельхозпредприятия, так и сами пчеловоды. Проблемы есть и на Кубани, где на пасеках уже погибло не менее 600 пчелосемей. Также среди регионов, где наблюдается массовая гибель пчел, Новосибирская область. Там, по данным правительства на 1 сентября, зарегистрировали обращения от 103 пчеловодов. Для сравнения, в 2020 году таких обращений было всего четыре, а в 2021-м — два.​



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