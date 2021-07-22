Проект производства меда за 3,7 млрд рублей стал приоритетным в Башкирии

В рамках проекта также будет создана «Медовая академия», которая станет фондом инноваций и экспертизы для пчеловодства Pixabay

Инвестиционный проект компании «Би Хэппи» по созданию в Башкирии производства готовой медовой продукции включен в список приоритетных. В проект будет вложено 3,7 млрд руб., он начнет работу до 2028 года и будет реализован в 12 районах республики, сообщается на сайте Министерства экономического развития республики.



Компания планирует выпускать более 2 тыс. т липового меда, 2,5 тыс. т — монофлерного, 677 т — гречишного и 1,1 тыс. т смешанного цветочного меда в год. Ранее сообщалось, что производственная база будет состоять из 30 тыс. пчелосемей. Продукция будет ориентирована на экспорт, в рамках проекта планируется создать лабораторию с международной аккредитацией по проверке качества медовой продукции.



Также благодаря проекту компании «Би Хэппи» в Башкирии будет создана «Медовая академия», которая станет фондом инноваций и экспертизы для пчеловодства. «Это превратит республику в образцовый центр медовой промышленности на национальном уровне», — прокомментировал первый вице-премьер, министр экономического развития республики Рустам Муратов (цитата по сайту Министерства экономического развития Башкортостана). На базе проекта будет создан центр «Академия меда», где будут обучать профессиональные кадры в отрасли пчеловодства, его запустят в 2025—2026 годах. В качестве мер поддержки «Би Хэппи» рассчитывает получить субсидии на возмещение части затрат на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования, а также льготы по налогу на имущество.



Инвесторами проекта стали Патрик Хоффман и Антуан Менделовичи. «Наша главная цель — стать одним из ведущих производителей и экспортеров меда в России. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность пчеловодства и вывести башкирский мед в сегмент премиум-продукции», — говорил Менделовичи (цитата по РБК). Инвесторы также рассказывали о планах вести работу по сохранению генетики башкирской популяции среднерусской пчелы и продвижению бренда местного меда.



Одной из основных проблем пчеловодства в России является отсутствие нормальных каналов сбыта, о чем «Агроинвестору» ранее рассказывали пчеловоды. Так, по словам пчеловода Вазиха Гарафутдинова (Татарстан), в России производится много качественного меда, однако пчеловоды не могут сдавать его по достойной цене. Вариант только один — нарабатывать собственную клиентскую базу и продавать мед напрямую потребителям, но при больших объемах производства делать это очень сложно. Владелица пасеки из Тульской области Ольга Евтеева отмечала, что на мед сейчас не очень высокий спрос, поэтому расширять производство и развивать бизнес нет смысла: в позапрошлом году на ее пасеке было около 120 пчелосемей, в этом осталось примерно 70. По ее словам, мед рапса и подсолнечника в среднем стоит в опте примерно в пять раз дешевле, чем мед липы, гречихи и акации. При этом на более дорогой мед спрос выше, чем на тот, что собран с сельскохозяйственных культур.



Также для отрасли актуальна проблема гибели пчел из-за пестицидов, когда растениеводы нарушают правила их применения или оповещения об обработках. «С проблемой гибели пчел из-за пестицидов пчеловоды в нашем регионе сталкиваются почти ежегодно, — говорил пчеловод Абуталыб Мирабталыбов (Волгоградская область). — Мою пасеку достаточно сильно отравили дважды <...>. Однако ничего, кроме извинений, в качестве возмещения ущерба мы не получили». Пчеловод Григорий Новиков считает, что для того, чтобы минимизировать риски гибели пчел, крупным хозяйствам следовало бы выращивать агрокультуры, требующие постоянных обработок, на расстоянии не менее 5 км от пасек, а также использовать для обработок препараты невысоких классов опасности.

