Для работы закона нужно принять ряд подзаконных актов Pixabay

С 29 июля в России вступил в силу закон о пчеловодстве, который устанавливает правила разведения, защиты и сохранения пчел, а также меры поддержки хозяйств отрасли. Российский союз пчеловодов отметил, что документ является важным для отрасли, однако без быстрого принятия ряда подзаконных актов его эффективная реализация может быть затруднена. В частности, речь о регламенте оповещения пчеловодов об обработках полей пестицидами, контроле фальсификата и использования лекарственных препаратов, правилах предоставления финансовой поддержки и статусе пчеловода, сообщает РИА «Новости».



Так, согласно документу, растениеводы должны оповещать об обработках полей население на расстоянии до 7 км от них и не позднее, чем за три дня до самих работ. Союз, однако, считает, что информирование должно быть адресным, так как при работе на земле не всегда есть возможность постоянно прослушивать средства оповещения. Закон запрещает применять для лечения пчел препараты, не прошедшие госрегистрацию в России. Сфера действия запрета должна быть расширена, поскольку сейчас он легко обходится покупкой дженериков сомнительного происхождения через интернет, пояснил РСП РИА «Новостям». Также нужно уточнить требования по контролю фальсификата, а для анализа меда, поступающего в продажу, — восстановить ветеринарные лаборатории, считает союз.



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Принятие закона о пчеловодстве говорит о том, что государство стало уделять пчеловодству внимание, и есть шанс, что будет принята определенная программа развития отрасли, которая будет способствовать созданию крупных пасек как для развития племенного пчеловодства, так и для увеличения объема производства меда, сказала «Агроинвестору» директор Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф. Пока, по словам эксперта, более 90% пчеловодов находится в статусе ЛПХ, возможно, с принятием программы развития отрасли ситуация поменяется, появятся другие формы бизнеса. К слову, многие пчеловоды сейчас отказались от разведения пчел и производства меда и просто стали скупать готовую продукцию и перепродавать ее, так как это более экономически целесообразно, добавляет она. «Не исключено, что принятие госпрограммы в поддержку пчеловодов переломит данный тренд. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы ЛПХ полностью были упразднены, так как около 30% владельцев пасек занимаются пчеловодством ради удовольствия (хобби), а не для заработка», — рассуждает Брандорф.



Если говорить о проблемах отрасли, то одна из главных — гибель пчел от болезней, считает эксперт. Для ее решения необходима разработка методологий и схем лечения. Однако для этого нужен определенный финансовый ресурс. В частности, для предотвращения болезней необходимо проводить карантин пчел, ввозимых из других стран, уверена эксперт. «В этом плане уже начала проводиться работа. Например, недавно были остановлены фуры с пчелами из Узбекистана, которые не имели документов, подтверждающих эпизоотическое состояние пчел», — напоминает она.



При этом Брандорф напоминает, что уже в полной мере началась работа пчеловодов, причем даже ЛПХ, с системами «Меркурий» и «Цербер», однако в этом плане тоже необходима доработка, так как пчеловодов все еще есть недопонимание в плане оформления документооборота. «Проблема решается либо с помощью личных связей с представителями администрации регионов, либо не решается вовсе, и пчеловодам за неправильное оформление документов выписываются штрафы», — знает она. Сейчас даже пчеловоду, который хочет приобрести пять пчелиных маток для себя, необходимо оформлять документы и заносить данные в системы «Меркурий» и «Цербер». В противном случае он не сможет ничего приобрести у легальных продавцов. «Такая ситуация может стимулировать рынок нелегальной торговли пчелами», — считает Брандорф.



Поводом для разработки закона о пчеловодстве стала массовая гибель пчел в 2019 году, ее возможной причиной называлось нарушение сельхозпроизводителями регламента применения пестицидов. Бывший тогда вице-премьером Алексей Гордеев потребовал принять срочные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Результатом работы стали усиление контроля в области безопасного применения пестицидов — Россельхознадзору вернули полномочия, которые были у ведомства до 2011 года, а также разработка и принятие закона.



«Из-за агрохимикатов гибнут не только пчелы, но и другие насекомые, которые также являются частью экосистемы. За ними исчезают и некоторые виды птиц», — говорит пчеловод из Волгоградской области Абулатыб Мирабталыбов. Для решения проблемы он предлагает искать альтернативные способы борьбы с вредителями: органические удобрения, энтомофаги.



Также 29 июня вступили в силу изменения в закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Россельхознадзор будет следить за ввозом агрохимикатов через границу, соблюдением правил их производства, продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоронения. Изменения предусматривают также создание Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, куда будут вноситься все полученные данные. С ее помощью будет вестись учет партий пестицидов и агрохимикатов и контроль достоверности сведений, которые предоставляют поставщики.

