В большинстве регионов пчелы перезимовали неплохо Pixabay

В этом году производство раннего меда может быть невысоким. Причина — холодная майская погода, поделились с «Агроинвестором» пчеловоды. При этом в большинстве регионов пчелы перезимовали неплохо. Хотя в этом году весна достаточно прохладная, нельзя сказать, что условия хуже, чем годом ранее: тогда были более экстремальные условия, и они негативно повлияли на сохранность пчел, напоминает директор Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф. «Сейчас в этом плане ситуация обстоит неплохо, перезимовка в большинстве регионов прошла нормально, однако с точки зрения разведенческого пчеловодства ситуация может быть не очень благоприятной: работающие в этом направлении пчеловоды могут недополучить тот результат, на который рассчитывали», — говорит она. Что касается объема производства меда в этом году, то прогнозы пока делать рано, считает Брандорф.



Пчеловод из Тульской области Александр Евтеев подтверждает, что пчелы в регионе перезимовали хорошо, однако из-за холодной погоды предприниматель не получил раннего меда. Схожая ситуация и в Волгоградской области — пчеловод Абуталыб Мирабталыбов рассказывает, что пчелы перезимовали хорошо, правда, если в апреле погода была очень хорошей для развития пчелосемей, то в мае она подводит.



Недавно Совет пчеловодов Волгоградской области провел анализ по среднему возрасту пчеловодов — он составил 55-60 лет. «Молодежь не стремиться заниматься этим бизнесом и это неудивительно», — подчеркивает Мирабталыбов. По его наблюдениям, оптовые цены на мед находятся фактически на уровне розничной стоимости сахара — 88 руб./кг, тогда как себестоимость производства в этом сезоне выросла: подорожало дерево, металл, а также вощина для изготовления рамок для ульев, увеличились цены на лекарства.



Евтеев тоже отмечает, что цена на мед в рознице пока осталась на уровне прошлого года, дальнейшая ее динамика будет зависеть от того, каким будет объем производства. При этом, добавляет пчеловод, на инвентарь цена выросла еще в начале года. «Мы успели все закупить заранее, поэтому нас это подорожание не коснулась», — уточняет он. Тем не менее, Евтеев не исключает риска остаться без комплектующих для ульев. «Мы использовали продукцию польского производителя. Опять же, мы вовремя успели сделать запасы, но как будет развиваться ситуация дальше — пока непонятно», — сетует он. Но, несмотря на все трудности, пчеловод ждет подходящей погоды, чтобы начать собирать нектар.



Мирабталыбов отмечает, что у российских пчеловодов на этот год были хорошие перспективы в плане экспорта меда, велись переговоры, были достигнуты некоторые соглашения. «Пчеловоды в разных регионах вложили деньги в расширение производства для сбыта продукции за рубеж, совместно закупали оборудование, создавали кооперативы. Однако в связи с последними событиями, экспорта не будет», — сожалеет он.



Кроме того, актуальной для отрасли остается проблема отсутствия нормального оповещения пчеловодов об обработках полей со стороны растениеводов. «Большинство из них сегодня, как и в прошлые годы, делают объявления в газетах примерно в таком духе: “С мая по октябрь будет производиться обработка посевов”. Это позволяет аграриям снять с себя ответственность за возможную гибель пчел», — обращает внимание Мирабталыбов. При этом в законе «О пчеловодстве» по-прежнему нет четкой инструкции, согласно которой должно производиться оповещение, говорится только, что не позднее трех дней до каждой обработки, добавляет он.



«Мы сейчас общими силами пытаемся добиться введения нормального экстренного оповещения. В этом плане хорошо зарекомендовала себя система «Добропчел», работающая в Башкирии и Белгородской области. Также оповещение может проводиться через мессенджеры или в соцсетях, но никак не через газету, тем более с такими размытыми сроками», — уверен пчеловод. Брандорф отмечает, что этом году пока нет жалоб от пасечников на отравления пчел. «Хотя в предыдущие годы нам такие сообщения приходили уже в апреле», — добавляет она.



Между тем, первый в 2022 году случай массовой гибели пчел зарегистрирован на пяти пасеках Курской области. Об этом в ходе оперативного совещания в администрации региона сообщил вице-губернатор области Сергей Стародубцев. По его словам, проведено комиссионное обследование, отобраны пробы подмора пчел и озимого рапса.

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