Французский инвестор приостановил проект по производству меда в Башкирии

В следующем году реализацию проекта планируется возобновить Pixabay

Летом прошлого года «Агроинвестор» сообщал, что инвесторы Патрик Хоффманн и Антуан Менделовичи решили создать в Башкирии производство готовой медовой продукции. Однако реализацию проекта решили приостановить. «Мы решили, что в этом году проект лучше заморозить, потому что он на 100% ориентировался на экспорт, особенно — в Европу, что на данный момент нереально. Надеюсь, что в следующем году мы возобновим работу над ним», — рассказал «Агроинвестору» Хоффманн.



Летом прошлого года проект был включен включен в список приоритетных. Тогда сообщалось, что инвестиции в производство составят 3,7 млрд руб., начать работу оно должно было до 2028 года. Компания планировала выпускать более 2 тыс. т липового меда, 2,5 тыс. т — монофлерного, 677 т — гречишного и 1,1 тыс. т смешанного цветочного меда в год. Производство ориентировалось на экспорт, в рамках проекта также планировалось создать лабораторию с международной аккредитацией по проверке качества медовой продукции.



Кроме того, на базе проекта должна была появиться «Академия меда» для обучения профессиональных кадров в отрасли пчеловодства, ее запуск был намечен на 2025-2026 годы. «Это превратит республику в образцовый центр медовой промышленности на национальном уровне», — говорил тогда первый вице-премьер, министр экономического развития республики Рустам Муратов (цитата по сайту Министерства экономического развития Башкортостана).



«Наша главная цель — стать одним из ведущих производителей и экспортеров меда в России. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность пчеловодства и вывести башкирский мед в сегмент премиум-продукции», — отмечал в прошлом году Менделовичи (цитата по РБК). Инвесторы также рассказывали о планах вести работу по сохранению генетики башкирской популяции среднерусской пчелы и продвижению бренда местного меда.

