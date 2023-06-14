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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Розничные цены на подсолнечное масло могут снизиться

На них влияет переизбыток предложения и сократившийся экспорт

| Агроинвестор |

Внутренние оптовые цены на масло в мае существенно снизились
Внутренние оптовые цены на масло в мае существенно снизились

Зампред правления ассоциации «» Дмитрий Леонов считает, что цены на подсолнечное масло в России могут снизиться: этому способствует переизбыток предложения и сократившийся из-за низких цен на внешних рынках экспорт. Сложившаяся ситуация уже влияет на стоимость подсолнечного масла в российских магазинах. «На данный момент (начало июня) средние розничные цены на подсолнечное масло составляют 127,1 руб. за литр, что на 1,7% ниже, чем месяцем ранее», — говорит Дмитрий Леонов (цитата по «Аргументам и Фактам»).

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой отмечает, что в России сейчас наблюдается небольшое снижение розничных цен на масло, поскольку в стране сосредоточены высокие остатки сырья и готовой продукции, а виды на новый урожай пока достаточно хорошие. Так, с начала календарного года потребительские цены на подсолнечное масло, по данным , снижаются в диапазоне до 2%. 

«При этом отмечу, что дефицита растительного масла на полке конечному покупателю однозначно ожидать не стоит: потребности розницы должны быть удовлетворены в полном объеме с учетом всей текущей ситуации в отрасли. Периоды пикового спроса на этот продукт приходятся на вторую половину лета — начало осени, далее идет небольшой спад», — прокомментировал «» Лозовой. Кроме того, по его словам, внутреннее потребление масла в России стабильно и находится на одном уровне (примерно 19-20 кг на человека в год) с некоторыми незначительными сезонными колебаниями.

В аналитической компании «» отмечают, что прогнозировать розничные цены сложно, так как у этого звена отличная от оптового сектора экономика. Но, исходя из тенденций на оптовом рынке, в рознице подсолнечное масло обязано подешеветь. «В оптовом звене она существенно упала, и продолжается некоторое снижение. В среднем сейчас тонна сырого нерафинированного подсолнечного масла стоит 60,5 тыс. руб. (с НДС, Европейская часть страны), в середине мая она была на 10 тыс. руб. дороже», — рассказали «» в компании «».

На оптовые цены в первую очередь влияют отгрузки на внешние рынки, так как Россия экспортирует подсолнечного масла больше, чем потребляет — 3,7-3,8 млн т (по прогнозам «» на текущий сезон) против 2,84 млн т. «Экспортные цены имеют ключевое значение. Сейчас падающий рынок, который, может быть, приближается к своему дну, но это еще не факт», — считают аналитики компании. По данным «», сейчас тонна сырого подсолнечного масла стоит $720-750/т, месяц назад — $860. Средняя цена текущего сезона — $1,1 тыс./т.

Другие факторы, влияющие на цены, также связаны с экспортом. Среди них — спрос и курс рубля. Спрос сейчас не вялый, но и не высокий. Снижение курса рубля способствует отгрузкам, но не настолько, насколько мешает «зерновая сделка». Она вредит намного сильнее, чем что-либо помогает, считают аналитики «». Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев ранее говорил «Коммерсанту», что на рынок растительных масел давит сокращение притока ликвидности, а также демпинг со стороны Украины, хотя предложение из страны может быть и не подкреплено физической поставкой. По словам источника издания на рынке, в этом сезоне цены на подсолнечное масло с Украины доходили до $683-685/т в пересчете на российский базис FOB.

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