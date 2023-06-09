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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспорт растительного масла в этом сезоне может вырасти на 28%

С начала сезона Россия увеличила вывоз на 10%

| Агроинвестор |

Крупнейшим покупателем российского масла стал Китай
Крупнейшим покупателем российского масла стал Китай

Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой прогнозирует, что в текущем сезоне Россия экспортирует свыше 5,9 млн т растительного масла, что на 28,3% больше, чем за предыдущий сезон (4,6 млн т). Об этом он сказал на международном зерновом раунде «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра», пишет «Финмаркет». Однако аналитик отмечает, что экспорт мог бы быть выше, на итоговую картину влияет ситуация с мировыми ценами на масла и относительно вялый спрос со стороны основных импортеров.

С начала сезона Россия увеличила экспорт растительного масла на 10%, до более 3,6 млн т. За восемь месяцев текущего сезона в Китай поставили 556 тыс. т подсолнечного масла против 71 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона. Турция сократила закупки с почти 700 тыс. т до 342 тыс. т. На третьей позиции в рейтинге основных импортеров российского подсолнечного масла идет Индия, куда поставки выросли с 216 тыс. т до 280 тыс. т. Значительные объемы были также отправлены в Иран — 251 тыс. т, что на 36 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, рассказал Лозовой. 

По его прогнозам, в этом сезоне на внешние рынки будет отправлено более 3,5 млн т подсолнечного масла, это на 17% выше уровня прошлого сельхозгода. Пока вывезено 2,25 млн т. Если до конца августа Россия ежемесячно сможет экспортировать по 300-350 тыс. т, то прогнозируемый показатель будет достигнут, уверен Лозовой. Он добавил, что отгрузки соевого масла с начала сентября увеличились на 2%, до 428 тыс. т, а рапсового — на 40%, до более 900 тыс. т. Также в этот период Россия отправила за рубеж почти 2,8 млн т масличных культур, причем наибольшую долю в структуре экспорта заняли соевые бобы и рапс.

Накануне министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков в своем Telegram-канале сообщил о росте экспорта подсолнечного масла из региона в Грузию более чем в пять раз с начала года. Грузия является одним из стратегических партнеров региона, где ставропольские сельхозпродукты пользуются популярностью у местных жителей. В список экспортируемых товаров в Грузию традиционно входят масложировая продукция, зерно и готовые зерновые продукты, мясо и молочная продукция. Также Измалков отметил рост экспорта пшеницы, меслина и пшеничной муки в прошлом году.

В начале мая гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько отмечал, что темпы экспорта подсолнечного масла в апреле замедлились. Он предполагал, что такая тенденция сохранится и в мае. планировал пересмотреть в сторону понижения прогноз экспорта подсолнечного масла в этом сезоне. «Мы уже ставим 3,7 млн т, но начинаем сомневаться и в этом тоже», — говорил он «». Снижение экспорта было связано с падением мировых цен и спроса на подсолнечное масло, пояснял Рылько.

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